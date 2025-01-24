Девушка попросила свекровь зашить ей джинсы: та послушала и оставила послание (фото)

Для Хлои это стало чем-то большим, чем просто жест, ведь теперь она имеет особую связь с прошлым любимого, и держит это воспоминание при себе в повседневной жизни.

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Молодая девушка, которую зовут Хлоя Лего, случайно порвала джинсы и попросила мать своего бойфренда их зашить. Будущая свекровь охотно согласилась, и оставив на штанах трогательное "послание". Об этой истории девушка рассказала в TikTok.

Как выяснилось, мама ее парня, Изабель, зашила порванные джинсы, использовав кусочек из детских штанов своего сына. "Когда она отдавала штаны обратно, то сказала: "Этот кусочек из детских джинсов Луиса". Это так мило", — вспоминает Хлоя.

Для нее это стало чем-то большим, чем просто жест, ведь теперь она имеет особую связь с прошлым любимого, и держит воспоминание при себе в повседневной жизни. "Я очень сентиментальный человек, поэтому для меня очень важно иметь связь с прошлым. Все-таки есть так много способов сопровождать людей, которых мы любим", — делится молодая женщина.

Кстати, история любви Хлои и Луиса началась на Tinder больше года назад. Пара много переписывалась, а потом и начала встречаться.

Лего, которая любит поэзию и символизм, добавляет собственную интерпретацию к выбору нашивок. "По сути, это выражение любви и связи не только между мной и парнем, но и между мной и его мамой", — делится она и признается, что теперь боится носить джинсы слишком часто, потому что не хочет их повредить.

Видео Лего стало вирусным в TikTok и срезонировало в сердцах многих пользователей сети.

Напомним, пара с 45-летней разницей в возрасте, Адриан Нарваес и Делия Лукес, недавно рассказали об истории своей крепкой любви. Мужчина, которому сейчас 43 года, впервые встретил будущую невесту на художественной выставке 1998 года, когда ему было 16, а ей — 61. Сначала это была обычная дружба, которая основывалась на творческих интересах. Делия увлекалась живописью, а Адриан любил писать стихи и рассказы.

А вот 27-летняя Эсте поделилась своим разочарованием из-за того, что мужчина, с которым она ходила на первое свидание, предложил разделить счет в конце вечера.