Жінка попросила свекруху зашити їй джинси: та послухала й лишила послання (фото)

Для Хлої це стало чимось більшим, аніж просто жест, адже тепер вона має особливий зв'язок з минулим коханого, і тримає цей спомин при собі у повсякденному житті.

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Молода жінка, яку звуть Хлоя Лего, випадково порвала джинси й попросила матір свого бойфренда їх зашити. Майбутня свекруха охоче погодилася, і залишивши на штанах зворушливе "послання". Про цю історію дівчина розповіла у TikTok.

Як з’ясувалося, мама хлопця, Ізабель, зашила порвані джинси, використавши латку зі дитячих штанів свого сина. "Коли вона віддавала штани назад, то сказала: "Ця латка з дитячих джинсів Луїса". Це так мило", — згадує Хлоя.

Для неї це стало чимось більшим, ніж просто жест, адже тепер вона має особливий зв'язок з минулим коханого, і тримає спомин при собі у повсякденному житті. "Я дуже сентиментальна людина, тому для мене дуже важливо мати зв'язок з минулим. Все-таки є так багато способів супроводжувати людей, яких ми любимо", — ділиться молода жінка.

До речі, історія кохання Хлої та Луїса почалася на Tinder більше як рік тому. Пара багато листувалася, а потім й почала зустрічатися.

Лего, яка любить поезію та символізм, додає власну інтерпретацію до вибору нашивок. "По суті, це вираження любові та зв'язку не лише між мною та хлопцем, а й між мною та його мамою", — ділиться вона й зізнається, що тепер боїться носити джинси занадто часто, бо не хоче їх пошкодити.

Відео Лего стало вірусним у TikTok й зрезонувало у серцях багатьох користувачів мережі.

Нагадаємо, пара з 45-річною різницею у віці, Адріан Нарваес та Делія Лукес, нещодавно розповіли про історію свого міцного кохання. Чоловік, якому зараз 43 роки, вперше зустрів майбутню наречену на художній виставці 1998 року, коли йому було 16, а їй — 61. Спочатку це була звичайна дружба, яка ґрунтувалась на творчих інтересах. Делія захоплювалася живописом, а Адріан любив писати вірші та оповідання.

А от 27-річна Есте поділилася своїм розчаруванням через те, що чоловік, з яким вона ходила на перше побачення, запропонував розділити рахунок наприкінці вечора.