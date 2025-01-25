"Босс настаивал": одна просьба на собеседовании помешала мужчине получить работу

Мужчина долго жалел, что так и не выполнил просьбу, но сейчас считает, что поступил правильно.

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Одна просьба работодателя на собеседовании, которую отказался выполнять мужчина, привела к тому, что с ним вежливо попрощались и сказали, что он не получил работу. Об этом пишет Unilad.

Парень, которому на тот момент было 19 лет, подал заявку на работу в крупную британскую компанию, которая работает в энергетическом секторе.

Он успешно прошел телефонное собеседование, после чего его пригласили в отель.

"Следующий этап представлял собой тест на профпригодность. Нас было около 30 человек в большом конференц-зале, около 20 были отправлены домой, а остальным 10 было предложено остаться и пройти личное собеседование в номере отеля", — отметил мужчина.

По его словам, сначала все шло хорошо, однако в конце собеседования парня попросили спеть любую песню, которая приходит на ум.

Мужчина не знал, как поступить, но потом наотрез отказался петь, хотя собеседник настаивал на этом. В итоге его поблагодарили за выделенное время, но сообщили, что он не получил работу.

"Босс настаивал на том, чтобы все, кто отказываются петь в конце, не могли быть наняты, независимо от того, насколько хорошо они прошли собеседование", — пояснил парень.

Он также отметил, что долго жалел о том, что не спел песню, но сейчас считает, что поступил правильно.

Напомним, один неудачный ответ на вопрос помешал женщине устроиться на работу.

Фокус также писал о женщине, которая отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за болезни.