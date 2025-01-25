"Босс настаивал": одна просьба на собеседовании помешала мужчине получить работу
Мужчина долго жалел, что так и не выполнил просьбу, но сейчас считает, что поступил правильно.
Одна просьба работодателя на собеседовании, которую отказался выполнять мужчина, привела к тому, что с ним вежливо попрощались и сказали, что он не получил работу. Об этом пишет Unilad.
Парень, которому на тот момент было 19 лет, подал заявку на работу в крупную британскую компанию, которая работает в энергетическом секторе.
Он успешно прошел телефонное собеседование, после чего его пригласили в отель.
"Следующий этап представлял собой тест на профпригодность. Нас было около 30 человек в большом конференц-зале, около 20 были отправлены домой, а остальным 10 было предложено остаться и пройти личное собеседование в номере отеля", — отметил мужчина.
По его словам, сначала все шло хорошо, однако в конце собеседования парня попросили спеть любую песню, которая приходит на ум.
Мужчина не знал, как поступить, но потом наотрез отказался петь, хотя собеседник настаивал на этом. В итоге его поблагодарили за выделенное время, но сообщили, что он не получил работу.
"Босс настаивал на том, чтобы все, кто отказываются петь в конце, не могли быть наняты, независимо от того, насколько хорошо они прошли собеседование", — пояснил парень.
Он также отметил, что долго жалел о том, что не спел песню, но сейчас считает, что поступил правильно.
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