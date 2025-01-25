"Бос наполягав": одне прохання на співбесіді завадило чоловікові отримати роботу

Чоловік довго шкодував, що так і не виконав прохання, але зараз вважає, що вчинив правильно.

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Одне прохання роботодавця на співбесіді, яке відмовився виконувати чоловік, призвело до того, що з ним ввічливо попрощались та сказали, що він не отримав роботу. Про це пише Unilad.

Хлопець, якому на той момент було 19 років, подав заявку на роботу у велику британську компанію, яка працює в енергетичному секторі.

Він успішно пройшов телефонну співбесіду, після чого його запросили до готелю.

"Наступний етап являв собою тест на профпридатність. Нас було близько 30 осіб у великому конференц-залі, близько 20 були відправлені додому, а решті 10 було запропоновано залишитися і пройти особисту співбесіду в номері готелю", — зазначив чоловік.

За його словами, спочатку все йшло добре, проте наприкінці співбесіди хлопця попросили заспівати будь-яку пісню, що спадає на думку.

Чоловік не знав, як вчинити, але потім навідріз відмовився співати, хоча співрозмовник наполягав на цьому. У підсумку йому подякували за виділений час, але повідомили, що він не отримав роботу.

"Бос наполягав на тому, щоб усі, хто відмовляються співати наприкінці, не могли бути найняті, незалежно від того, наскільки добре вони пройшли співбесіду", — пояснив хлопець.

Він також наголосив, що довго шкодував про те, що не заспівав пісню, але зараз вважає, що вчинив правильно.

Нагадаємо, одна невдала відповідь на запитання завадила жінці влаштуватись на роботу.

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