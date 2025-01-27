"Дедушка потерял": потомки нашли в доме своих предков реликвии из прошлого века (фото)

Тами Нуксалл рассказала, что эту находку, исследуя подземелье, первыми обнаружили ее сын Аксель, которому тогда было 10 лет, и на два года старший за него племянник Лукас.

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Тами Нуксалл из США обнаружила удивительные "реликвии" на заброшенном ранчо своих предков в штате Орегон, которое она ремонтирует последние три лета. Фотографиями находок женщина поделилась на одном из тематических форумов в Reddit, собрав множество реакций и комментариев.

Реликвии предков

Тами вспоминает, что эту находку, исследуя подземелье, первыми сделали ее сын Аксель, которому тогда было 10 лет, и на два года старший за него племянник Лукас.

"Дети пришли ко мне с этим ботинком. Все были удивлены и, честно говоря, немного напуганы. Трудно сказать точно, сколько ему лет. Видела такую обувь, когда в детстве ходила в музей во время школьной экскурсии. Меня греет мысль, что ботинок принадлежал кому-то из наших предков, но даже если это не так, все равно это особенная вещь", — рассказывает Нуксалл.

Тами нашла обувь своих предков на ранчо Фото: Reddit

Ее прабабушка и прадедушка приобрели недвижимость в конце 1920-х или вначале 30-х годов, расширив небольшое помещение площадью 400 квадратных футов, чтобы сделать его более пригодным для жизни.

Другие находки

Во время реставрационных работ в доме родственники нашли и другие сокровища прошлого: пневматическое ружье, монеты, колеса от телеги, старые мраморные шарики, костяные пуговицы, бутылки, игрушки, бейсбольный мяч и даже старые пластинки Тома Петти и американской рок-группы Heart Breakers.

"Существует старая семейная легенда. Когда мой дедушка был мальчиком, то якобы потерял золотую монету где-то во дворе возле дома. Мы до сих пор не нашли ее, но продолжаем искать", — добавляет Нуксалл.

Напомним, ранее Марсель, который живет в Техасе (США), нашел в ручье возле своего дома выброшенный чемодан и решил его открыть. Мужчина был очень удивлен тем, что увидел внутри. Своей находкой он поделился на одном из тематических форумов на платформе Reddit, собрав более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.