"Дідусь загубив": нащадки знайшли у будинку своїх предків реліквії з минулого століття (фото)

Тамі Нуксалл розповіла, що цю знахідку, досліджуючи підземелля, першими виявили її син Аксель, якому тоді було 10 років, і на два роки старший за нього племінник Лукас.

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Тамі Нуксалл із США виявила дивовижні "реліквії" на покинутому ранчо своїх предків у штаті Орегон, яке вона ремонтує останні три літа. Фотографіями знахідок жінка поділилася на одному з тематичних форумів в Reddit, зібравши безліч реакцій та коментарів.

Реліквії предків

Тамі згадує, що цю знахідку, досліджуючи підземелля, першими зробили її син Аксель, якому тоді було 10 років, і на два роки старший за нього племінник Лукас.

"Діти прийшли до мене з цим черевиком. Усі були здивовані й, чесно кажучи, трохи налякані. Важко сказати точно, скільки йому років. Бачила таке взуття, коли у дитинстві ходила в музей під час шкільної екскурсії. Мене тішить думка, що черевик належав комусь з наших предків, але навіть якщо це не так, то все одно це особлива річ", — розповідає Нуксалл.

Тамі знайшла взуття своїх предків на ранчо Фото: Reddit

Її прабабуся і прадідусь придбали нерухомість наприкінці 1920-х або на початку 30-х років, розширивши невелике приміщення площею 400 квадратних футів, щоб зробити його більш придатним для життя.

Інші знахідки

Під час реставраційних робіт у будинку родичі знайшли й інші скарби минувшини: пневматичну рушницю, монети, колеса від воза, старі мармурові кульки, кістяні ґудзики, пляшки, іграшки, бейсбольний м'яч і навіть старі платівки Тома Петті та американського рок-гурту Heart Breakers.

"Існує стара сімейна легенда. Коли мій дідусь був хлопчиком, то нібито загубив золоту монету десь у дворі біля будинку. Ми досі не знайшли її, але продовжуємо шукати", — додає Нуксалл.

Нагадаємо, раніше Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.