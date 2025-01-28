"Теперь мне конец": мужчину ждал сюрприз внутри ноутбука (фото)

Владелец отнес устройство в компьютерную мастерскую, чтобы разобраться с проблемой. Ноутбук разобрали, обнаружив внутри причину сбоя.

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Мужчину ждал неприятный "сюрприз" внутри ноутбука Apple MacBook. Как выяснилось, там поселилась целая колония муравьев. Это видео, опубликованное в TikTok в конце прошлой недели, уже собрало 16,7 миллиона просмотров и набирает обороты.

Сначала владелец устройства апробировал нетрадиционный подход к выселению муравьев: включил песни американской исполнительницы Тейлор Свифт из ее альбома Reputation 2017 года. К сожалению, это не сработало. Позже мужчина сообщил своим подписчикам, что собирается приобрести новый ноутбук.

Один из пользователей сети пошутил: "Поиграй 10 минут в The Sims". Другой добавил: "Почему они помогают друг другу выбраться, будто это пожар в доме?". В ответ автор видео написал: "Каждый раз, когда нажимал клавиши, то слышал постоянный хруст. Теперь мне конец".

В следующих роликах он показал, как относит ноутбук в компьютерную мастерскую, чтобы разобраться с муравьями. Устройство разобрали, обнаружив внутри еще больше насекомых. В конце концов, по его словам, нанесенный вред был настолько серьезным, что уже ничего нельзя было поделать.

Мужчина говорит, что ноутбук не подлежит ремонту Фото: Unplash

Подписчики утешили мужчину, а также поделились собственными историями и советами, как справиться с вредителями.

"Никогда бы не подумал, что сообщество настолько чистосердечно будет утешать меня, пока не появится новый компьютер", — поделился владелец сломанного устройства, когда получил от курьера обновку.

Кстати, в 2013 году издание Live Science сообщило, что определенные виды муравьев привлекает тепло и электромагнитные поля, которые излучает электроника. Например, Nylanderia fulva известна тем, что гнездится в электронных устройствах, иногда вызывая короткое замыкание и сбои в работе оборудования.

Напомним, ранее Марсель, который живет в Техасе (США), нашел в ручье возле своего дома выброшенный чемодан и решил его открыть. Мужчина был очень удивлен тем, что увидел внутри. Своей находкой он поделился на одном из тематических форумов на платформе Reddit, собрав более 28 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев.

Кроме того, однако женщина приобрела подсвечник всего за 4 доллара и была совершенно ошеломлена, узнав о его настоящей стоимости. В вирусном посте на Reddit она поделилась фотографией своей находки и рассказала о деталях этой истории.