"Тепер мені кінець": на чоловіка чекав сюрприз всередині ноутбука (фото)

Власник відніс пристрій до комп'ютерної майстерні, щоб розібратися з поломкою. Ноутбук розібрали, виявивши всередині причину збою.

Related video

На чоловіка чекав неприємний "сюрприз" всередині ноутбука Apple MacBook Як з’ясувалося, там поселилась ціла колонія мурах. Це відео, опубліковане у TikTok наприкінці минулого тижня, вже зібрало 16,7 мільйона переглядів й набирає обертів.

Спочатку власник пристрою апробував нетрадиційний підхід до виселення мурах: ввімкнув пісні американської виконавиці Тейлор Свіфт з її альбому Reputation 2017 року. На жаль, це не спрацювало. Згодом чоловік повідомив своїм підписникам, що збирається придбати новий ноутбук.

Один з користувачів мережі пожартував: "Пограй 10 хвилин у The Sims". Інший додав: "Чому вони допомагають один одному вибратися, ніби це пожежа в будинку?". У відповідь автор відео написав: "Щоразу, коли натискав клавіші, то чув постійний хрускіт. Тепер мені кінець".

У наступних роликах він показав, як відносить ноутбук до комп'ютерної майстерні, щоб розібратися з мурахами. Пристрій розібрали, виявивши всередині ще більше комах. Зрештою, за його словами, нанесена шкода була настільки серйозною, що вже нічого не можна було вдіяти.

Чоловік каже, що ноутбук не підлягає ремонту Фото: Unplash

Підписники втішили чоловіка, а також поділились власними історіями та порадами, як впоратися зі шкідниками.

"Ніколи б не подумав, що спільнота настільки щиросердно втішатиме мене, аж поки не з’явиться новий комп'ютер", — поділився власник зламаного пристрою, коли отримав від кур’єра обновку.

До речі, у 2013 році видання Live Science повідомило, що певних видів мурах приваблює тепло та електромагнітні поля, які випромінює електроніка. Наприклад, Nylanderia fulva відома тим, що гніздиться в електронних пристроях, іноді спричиняючи коротке замикання і збої в роботі обладнання.

Нагадаємо, раніше Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.

Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.