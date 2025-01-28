"Тепер мені кінець": на чоловіка чекав сюрприз всередині ноутбука (фото)
Власник відніс пристрій до комп'ютерної майстерні, щоб розібратися з поломкою. Ноутбук розібрали, виявивши всередині причину збою.
На чоловіка чекав неприємний "сюрприз" всередині ноутбука Apple MacBook Як з’ясувалося, там поселилась ціла колонія мурах. Це відео, опубліковане у TikTok наприкінці минулого тижня, вже зібрало 16,7 мільйона переглядів й набирає обертів.
Спочатку власник пристрою апробував нетрадиційний підхід до виселення мурах: ввімкнув пісні американської виконавиці Тейлор Свіфт з її альбому Reputation 2017 року. На жаль, це не спрацювало. Згодом чоловік повідомив своїм підписникам, що збирається придбати новий ноутбук.
Один з користувачів мережі пожартував: "Пограй 10 хвилин у The Sims". Інший додав: "Чому вони допомагають один одному вибратися, ніби це пожежа в будинку?". У відповідь автор відео написав: "Щоразу, коли натискав клавіші, то чув постійний хрускіт. Тепер мені кінець".
У наступних роликах він показав, як відносить ноутбук до комп'ютерної майстерні, щоб розібратися з мурахами. Пристрій розібрали, виявивши всередині ще більше комах. Зрештою, за його словами, нанесена шкода була настільки серйозною, що вже нічого не можна було вдіяти.
Підписники втішили чоловіка, а також поділились власними історіями та порадами, як впоратися зі шкідниками.
"Ніколи б не подумав, що спільнота настільки щиросердно втішатиме мене, аж поки не з’явиться новий комп'ютер", — поділився власник зламаного пристрою, коли отримав від кур’єра обновку.
До речі, у 2013 році видання Live Science повідомило, що певних видів мурах приваблює тепло та електромагнітні поля, які випромінює електроніка. Наприклад, Nylanderia fulva відома тим, що гніздиться в електронних пристроях, іноді спричиняючи коротке замикання і збої в роботі обладнання.
Нагадаємо, раніше Марсель, який живе у Техасі (США), знайшов в струмку біля свого будинку викинуту валізу й вирішив її відкрити. Чоловік був дуже здивований тим, що побачив всередині. Своєю знахідкою він поділився на одному з тематичних форумів на платформі Reddit, зібравши понад 28 тисяч вподобайок і 5 тисяч коментарів.
Крім того, однак жінка придбала свічник всього за 4 долари й була абсолютно приголомшена, дізнавшись про його справжню вартість. У вірусному дописі на Reddit вона поділилася фотографією своєї знахідки й розповіла про деталі цієї історії.