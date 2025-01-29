Ребенок родился на стоянке возле магазина: теперь семейство будет питаться там бесплатно (фото)

Лора Френч, менеджер заведения Krispy Kreme, предложила родителям отпраздновать первый день рождения ребенка в стенах их заведения.

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Ребенку из штата Алабама (США), рожденному во время снежной бури возле магазина пончиков Krispy Kreme, предложили интересный подарок. Теперь семья малыша сможет бесплатно питаться там в течение года. Об этом сообщает WTVY-TV.

Молодая мать, Шаня Беннетт, рассказала, что ее муж, Кеон Митчелл, вместе с 5-летним сыном направлялись в больницу, когда у нее начались схватки во время сильного снегопада.

По ее словам, примерно за милю до больницы Флауэрс они поняли, что не успеют, поэтому остановились на стоянке возле магазина пончиков Krispy Kreme, который был закрыт из-за непогоды. Их ребенок родился еще до прибытия медиков.

"Я чувствовала себя суперженщиной", — призналась Беннетт в интервью журналистам. Митчелл тем временем боролся с паникой: "Действительно не знаю, как оставался спокойным, поскольку был очень напуган".

Малыш родился на стоянке Фото: WTVY-TV

Мать и новорожденного малыша доставили в больницу, а в пятницу, 24 января, их уже выписали домой.

Лора Френч, менеджер заведения Krispy Kreme, заявила, что семья сможет получать бесплатные пончики в течение года, а также предложила отпраздновать первый день рождения ребенка в стенах их заведения.

"Моей первой мыслью было: "Мы это уже где-то видели". Говорю вам, на стоянке Krispy Kreme происходит все, что угодно, от малого до большого. Но это просто вишенка на торте", — прокомментировала она.

Напомним, молодая мама Николь Гербер решилась на домашние роды. В тот день она не обращала внимания на то, что происходило вокруг, но потом решила пересмотреть видеозапись и заметила кое-что интересное. Как выяснилось, ее собака, Пенни, присутствовала на протяжении всего процесса.

А вот 36-летняя женщина из города Ханчжоу (на востоке Китая), которую зовут Гун, родила ребенка всего через четыре часа после того, как узнала о беременности. Услышав, что у пациентки не было месячных в течение многих месяцев, врачи организовали для нее ультразвуковое обследование, с помощью которого и удалось подтвердить беременность.