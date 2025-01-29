Дитина народилась на стоянці біля магазину: тепер сімейство буде харчуватись там безплатно (фото)

Лора Френч, менеджерка закладу Krispy Kreme, запропонувала батькам відсвяткувати перший день народження дитини у стінах їхнього закладу.

Related video

Дитині зі штату Алабама (США), народженій під час сніжної бурі поблизу магазину пончиків Krispy Kreme, запропонували цікавий подарунок. Тепер сім’я малюка зможе безплатно харчуватися там упродовж року. Про це повідомляє WTVY-TV.

Молода матір, Шаня Беннетт, розповіла, що її чоловік, Кеон Мітчелл, разом з 5-річним сином прямували до лікарні, коли у неї почалися перейми під час сильного снігопаду.

За її словами, приблизно за милю до лікарні Флауерс вони зрозуміли, що не встигнуть, тому зупинилися на стоянці біля магазину пончиків Krispy Kreme, який був зачинений через негоду. Їхня дитина народилася ще до прибуття медиків.

"Я відчувала себе супержінкою", — зізналась Беннетт в інтерв'ю журналістам. Мітчелл тим часом боровся з панікою: "Дійсно не знаю, як залишався спокійним, оскільки був дуже наляканий".

Малюк народився на стоянці Фото: WTVY-TV

Матір та новонародженого малюка доставили у лікарню, а в п'ятницю, 24 січня, їх уже виписали додому.

Лора Френч, менеджерка закладу Krispy Kreme, заявила, що сім'я зможе отримувати безплатні пончики протягом року, а також запропонувала відсвяткувати перший день народження дитини у стінах їхнього закладу.

"Моєю першою думкою було: "Ми це вже десь бачили". Кажу вам, на стоянці Krispy Kreme відбувається все, що завгодно, від малого до великого. Але це просто вишенька на торті", — прокоментувала вона.

Нагадаємо, молода мама Ніколь Гербер наважилась на домашні пологи. У той день вона не звертала уваги на те, що відбувалось навкруги, але потім вирішила переглянути відеозапис й помітила дещо цікаве. Як з’ясувалося, її собака, Пенні, була присутньою протягом усього процесу.

А от 36-річна жінка з міста Ханчжоу (на сході Китай), яку звуть Гун, народила дитину всього через чотири години після того, як дізналася про вагітність. Почувши, що у пацієнтки не було місячних протягом багатьох місяців, лікарі організували для неї ультразвукове обстеження, за допомогою якого й вдалось підтвердити вагітність.