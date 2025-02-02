Женщина купила 263-летний дом с секретами: теперь она очень жалеет о своем решении (фото)

Дом состоит из двух отдельных частей, каждая из которых имеет две спальни, ванную комнату, столовую и кухню. Кейли и ее муж живут на первом этаже, а второй сдают в аренду.

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31-летняя Кейли два года назад купила дом в юго-восточном Коннектикуте (США). Женщина знала, что это помещение имеет длинную 263-летнюю историю, однако не думала, что ей придется стать свидетелем загадочных событий, которые происходят там каждый день. Об этом опыте она рассказывает на своей странице в TikTok.

Хозяйка говорит, что у нее постоянно исчезают вещи, самовольно открываются и закрываются двери, а электроприборы "играют будто сами по себе". Как бы она ни пыталась выяснить причину странных явлений, объективного объяснения нет.

Дом с секретами

Этот дом состоит из двух отдельных частей, каждая из которых имеет две спальни, ванную комнату, столовую и кухню. Кейли и ее муж живут на первом этаже, а второй сдают в аренду на Airbnb.

"Слышала шаги наверху, включение телевизоров, музыкальные шкатулки, играющие сами по себе, постукивание в гостиной, движение кресел-качалок. К тому же камера Ring зафиксировала некоторые странные вещи, например, самовольно двигающиеся двери. Хуже всего, когда пропадают вещи. Уже несколько раз у меня исчезало одно и то же ожерелье. К счастью, оно всегда находилось. Однажды нашла его наверху в ванной комнате, хотя все личные вещи храню внизу", — вспоминает Кейли, которая не хочет называть свое полное имя.

Заметив странные вещи, происходящие в доме, хозяйка начала делиться роликами об этом в TikTok. Одно из ее видео стало вирусным, собрав более 3,6 миллиона просмотров и 351 тысячу лайков.

Люди напуганы

Многие пользователи сети напуганы. Некоторые пытаются найти объяснение, почему это происходит. Люди подозревают, что это промыслы мышей и постоянные сквозняки, что является обычной проблемой для старых зданий.

"Чтобы там ни было, у тебя есть все необходимое для фильмов ужасов", — пошутила одна из участниц обсуждения.

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.