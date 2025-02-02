Жінка купила 263-річний будинок з секретами: тепер вона дуже шкодує про своє рішення (фото)

Будинок складається з двох окремих частин, кожна з яких має дві спальні, ванну кімнату, їдальню і кухню. Кейлі та її чоловік живуть на першому поверсі, а другий здають в оренду.

Related video

31-річна Кейлі два роки тому купила будинок у південно-східному Коннектикуті (США). Жінка знала, що це помешкання має довгу 263-річну історію, однак не думала, що їй доведеться стати свідком загадкових подій, які відбуваються там щодня. Про цей досвід вона розповідає на своїй сторінці у TikTok.

Господиня каже, що у неї постійно зникають речі, самовільно відчиняються та зачиняються двері, а електроприлади грають ніби самі по собі. Як би вона не намагалася з'ясувати причину дивних явищ, об’єктивного пояснення немає.

Будинок з секретами

Цей будинок складається з двох окремих частин, кожна з яких має дві спальні, ванну кімнату, їдальню і кухню. Кейлі та її чоловік живуть на першому поверсі, а другий здають в оренду на Airbnb.

"Чула кроки нагорі, вмикання телевізорів, музичні шкатулки, що грають самі по собі, постукування у вітальні, рух крісел-гойдалок. До того ж камера Ring зафіксувала деякі дивні речі, наприклад, двері, що самовільно рухаються. Найгірше, коли пропадають речі. Уже кілька разів у мене зникало одне й те ж намисто. На щастя, воно завжди знаходилось. Одного разу знайшла його нагорі у ванній кімнаті, хоча всі особисті речі зберігаю внизу", — згадує Кейлі, яка не хоче називати своє повне ім'я.

Помітивши дивні речі, що відбуваються в будинку, хазяйка почала ділитися роликами про це у TikTok. Одне з її відео стало вірусним, зібравши понад 3,6 мільйона переглядів і 351 тисячу вподобайок.

Люди налякані

Багато користувачів мережі налякані. Дехто намагається знайти пояснення, чому це відбувається. Люди підозрюють, що це промисли мишей та постійні протяги, що є звичною проблемою для старих будівель.

"Щоб там не було, у тебе є все необхідне для фільмів жахів", — пожартувала одна з учасниць обговорення.

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.