Мужчина развелся через три дня после свадьбы: что сделала его жена

Мужчина рассказал, что с тех пор никогда не разговаривал с бывшей возлюбленной, но остался с глубокими эмоциональными шрамами от всего пережитого.

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Мужчина решил развестись всего через три дня после свадьбы. Он сделал предложение любимой в июне 2017 года и хотел организовать празднование через год, но семья невесты просила не откладывать церемонию. Это не должно было стать проблемой, но вскоре он заметил изменения в поведении избранницы. Подробнее об этом мужчина рассказал на одном из тематических форумов в Reddit, собрав много лайков и репостов.

Развод после свадьбы

"Я заметил, что она стала более осторожной со своим телефоном. Потом застал ее за флиртом с другим мужчиной. Ладно, подумал я. Ничего страшного. Она, видимо, просто нервничает из-за приближающейся свадьбы. Попросил остановиться и надеялся, что все будет хорошо, но становилось только хуже. Все, что я делал, по ее словам, было неправильно. В конце концов, узнал, что она встречается с другим, когда я на работе", — написал пользователь.

В декабре прошлого года пара решила сделать перерыв, чтобы "разобраться в себе" перед свадьбой, которая должна была состояться через четыре недели.

Мужчина говорит, что с тех пор никогда не разговаривал с бывшей возлюбленной Фото: Freepic

"Я думал, что ей нужно время, чтобы подумать, но выяснилось, что во время недельного перерыва она каждый день встречалась с тем парнем и занималась с ним сексом. В этот момент я просто сломался, начал плакать, даже сказал, что прощу ей, если все наладится. Она сказала, что хочет увидеть его в последний раз, чтобы попрощаться, и я дал на это согласие", — вспоминает жених.

Примерно через три недели молодожены поженились.

"Я вернулся в родной город, а через три дня она прислала мне сообщение: "Извини, но я не приеду домой ночевать в эти выходные". Она снова вернулась к тому парню, с которым спала", — добавляет автор истории на Reddit.

Шрамы от пережитого

Мужчина говорит, что с тех пор никогда не разговаривал с бывшей возлюбленной, он остался с глубокими эмоциональными шрамами от всего пережитого: "Мы официально развелись через три недели, но фактически брак распался через три дня".

В комментариях пользователи сети поделились своими мыслями. Одни поддержала автора истории. Другие обвинили, что это "его вина", потому что не следовало игнорировать тревожные сигналы перед свадьбой.

Напомним, 46-летняя женщина выгнала из дома мужа, с которым прожила в браке 22 года. Однажды она решила проверить телефон своего 51-летнего благоверного и узнала о непристойных сообщениях, которые тот посылал нескольким молодым женщинам.

А вот 38-летняя инфлюенсерша Сюзан Мутеси потратила 100 000 фунтов стерлингов ($126 тыс.) на свидание в надежде найти любимого, и в конце поняла неожиданную для себя вещь.