Чоловік розлучився через три дні після весілля: що зробила його дружина

Ображений наречений каже, що відтоді ніколи не розмовляв з колишньою коханою, але залишився з глибокими емоційними шрамами від усього пережитого.

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Чоловік вирішив розлучитися всього через три дні після весілля. Він освідчився коханій у червні 2017 року і хотів організувати святкування через рік, але сім'я нареченої просила не відкладати церемонію. Це не мало стати проблемою, але невдовзі він помітив зміни в поведінці обраниці. Детальніше про це чоловік розповів на одному з тематичних форумів у Reddit, зібравши багато вподобайок та репостів.

Розлучення після весілля

"Я помітив, що вона стала більш обережною зі своїм телефоном. Потім заскочив її за фліртом з іншим чоловіком. Гаразд, подумав я. Нічого страшного. Вона, мабуть, просто нервує через наближення весілля. Попросив зупинитися і сподівався, що все буде добре, але ставало тільки гірше. Все, що я робив, за її словами, було неправильно. Зрештою, дізнався, що вона зустрічається з іншим, коли я на роботі", — написав користувач.

Торік у грудні пара вирішила зробити перерву, щоб "розібратися в собі" перед весіллям, яке мало відбутися через чотири тижні.

Чоловік каже, що відтоді ніколи не розмовляв з колишньою коханою Фото: Freepic

"Я думав, що їй потрібен час, щоб подумати, але вияснилось, що під час тижневої перерви вона щодня зустрічалася з тим хлопцем і займалася з ним сексом. У цей момент я просто зламався, почав плакати, навіть сказав, що пробачу їй, якщо все налагодиться. Вона сказала, що хоче побачити його востаннє, аби попрощатися, і я дав на це згоду", — згадує наречений.

Приблизно через три тижні молодята одружилися.

"Я повернувся до рідного міста, а через три дні вона надіслала мені повідомлення: "Вибач, але я не приїду додому ночувати цими вихідними". Вона знову повернулася до того хлопця, з яким спала", — додає автор історії на Reddit.

Шрами від пережитого

Чоловік каже, що відтоді ніколи не розмовляв з колишньою коханою, він залишився з глибокими емоційними шрамами від усього пережитого: "Ми офіційно розлучилися через три тижні, але фактично шлюб розпався через три дні".

У коментарях користувачі мережі поділилися своїми думками. Одні підтримала автора історії. Інші звинуватили, що це "його провина", бо не слід було ігнорувати тривожні сигнали перед весіллям.

Нагадаємо, 46-річна жінка вигнала з дому чоловіка, з яким прожила у шлюбі 22 роки. Одного разу вона вирішила перевірити телефон свого 51-річного благовірного й дізналась про непристойні повідомлення, які той надсилав кільком молодим жінкам.

А от 38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ.