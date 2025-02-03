"Самый богатый в истории": как африканский король сколотил невероятное состояние

Манса Мусу называют самым богатым человеком в истории, а его наследие продолжает вдохновлять исследователей, историков и поклонников мировой истории.

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В мире немало миллиардеров, чье состояние превышает отметку в миллиард долларов. Однако трудно даже представить себе богатство в 400 миллиардов долларов. Именно таким было состояние Мансы Мусы, правителя средневекового королевства Мали, который оставил после себя наследие не только несметного богатства, но и культурного процветания. Об этом пишет Express.

Согласно данным National Geographic, Манса Муса правил с 1312 по 1337 год и превратил Мали в один из самых влиятельных и богатых регионов Африки. Под его управлением страна стала ключевым центром исламской науки и культуры, а также укрепила свою роль в мировой торговле.

Основу состояния Мансы Мусы составляли золото и соль — два самых ценных ресурса того времени. Королевство Мали контролировало крупнейшие месторождения этих ресурсов, что приносило невообразимые доходы. Еще одним источником богатства стала слоновая кость, пользующаяся огромным спросом на международных рынках.

Манса Муса – самый богатый человек в истории Фото: Wikipedia

Манса Муса особенно запомнился своим паломничеством в Мекку, во время которого он демонстрировал свою несметную роскошь. По свидетельствам арабских летописцев, его свита насчитывала десятки тысяч людей и верблюдов, каждый из которых нес по 136 кг золота. Щедрые раздачи драгоценного металла привели к обвалу цен на золото в городах, через которые проходил правитель, в том числе в Каире.

Культурное наследие

После возвращения из Мекки Манса Муса вложил огромные средства в строительство мечетей, учебных заведений и общественных зданий в городах Гао и Тимбукту, превратив их в интеллектуальные и духовные центры исламского мира.

После его смерти в 1337 году Мансе Мусе наследовали сыновья, но даже спустя столетия его фигура остается символом колоссального богатства, просвещения и развития. Он не просто накопил несметные сокровища, но и способствовал расцвету науки, искусства и образования в Западной Африке.

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