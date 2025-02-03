"Найбагатший в історії": як африканський король сколотив неймовірні статки

Манса Мусу називають найбагатшою людиною в історії, а його спадщина продовжує надихати дослідників, істориків і шанувальників світової історії.

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У світі чимало мільярдерів, чиї статки перевищують позначку в мільярд доларів. Однак важко навіть уявити собі багатство у 400 мільярдів доларів. Саме такими були статки Манси Муси, правителя середньовічного королівства Малі, який залишив по собі спадщину не лише незліченного багатства, а й культурного процвітання. Про це пише Express.

Згідно з даними National Geographic, Манса Муса правив з 1312 по 1337 рік і перетворив Малі на один із найвпливовіших і найбагатших регіонів Африки. Під його управлінням країна стала ключовим центром ісламської науки й культури, а також зміцнила свою роль у світовій торгівлі.

Основу статків Манси Муси становили золото і сіль — два найцінніші ресурси того часу. Королівство Малі контролювало найбільші родовища цих ресурсів, що приносило неймовірні доходи. Ще одним джерелом багатства стала слонова кістка, що користувалася величезним попитом на міжнародних ринках.

Манса Муса — найбагатша людина в історії Фото: Wikipedia

Манса Муса особливо запам'ятався своїм паломництвом до Мекки, під час якого він демонстрував свою незліченну розкіш. За свідченнями арабських літописців, його свита налічувала десятки тисяч людей і верблюдів, кожен з яких ніс по 136 кг золота. Щедрі роздачі дорогоцінного металу призвели до обвалу цін на золото в містах, через які проходив правитель, зокрема в Каїрі.

Культурна спадщина

Після повернення з Мекки Манса Муса вклав величезні кошти в будівництво мечетей, навчальних закладів і громадських будівель у містах Гао і Тімбукту, перетворивши їх на інтелектуальні та духовні центри ісламського світу.

Після його смерті 1337 року Мансе Мусі успадковували сини, але навіть через століття його постать залишається символом колосального багатства, освіти й розвитку. Він не просто накопичив незліченні скарби, а й сприяв розквіту науки, мистецтва та освіти в Західній Африці.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер хоче побудувати підземну базу для свого вертольота. Жителі елітного району незадоволені новим проєктом їхнього сусіда, якого прозвали "Бетменом". Власник особняка хоче регулярно використовувати приватний вертоліт на своїй території.

Також стало відомо, що чоловік, який купив 200 покинутих будинків, заробляє на оренді майже $900 тисяч на рік. Хаято Кавамура працював у компанії з оренди житла, але побачив недоліки найманої роботи. Побачивши перспективи в недорогих покинутих будинках, чоловік почав скуповувати їх і здавати в оренду.