Мужчина вернулся после эвакуации и увидел, что в его доме живет зверь весом 240 кг (фото)

Незваный гость оказался слишком большим, чтобы его усыпить и вытащить из помещения, поэтому специалисты выманили животное с помощью еды.

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41-летний Сами Арбид, житель Лос-Анджелеса (США), эвакуировался из дома во время недавних лесных пожаров, а когда вернулся, то нашел в подвале огромного черного медведя. Подробнее об этом случае пишет издание Metro.

Мужчина не знал о своем новом "соседе", пока ему не позвонили работники коммунальных служб, чтобы сообщить о восстановлении электроснабжения после пожара в Итоне — одного из самых разрушительных в истории Калифорнии.

Незваный гость

"В конце концов мы установили камеру с подсветкой под погребом и увидели, что там живет гигантский медведь", — рассказал в интервью журналистам Арбид.

Зверь весом 240 кг по кличке Берри оказался слишком большим, чтобы его усыпить и вытащить из помещения, поэтому специалисты по дикой природе выманили животное наружу с помощью еды. По словам эколога Кевина Хауэллса, меню включало яблоки, арахисовое масло и куриное мясо.

Незваный гость уже пойман Фото: KTLA news

Вскоре медведь "клюнул" на приманку и его поймали. Очевидцы говорят, что этот процесс был достаточно стрессовым. На зверя надели GPS-ошейник и выпустили в лес.

Не выходил из дома

Биолог, присутствовавший на месте событий, описал незваного гостя как самого большого медведя, которого он когда-либо видел собственными глазами.

Сообщается, что зверь прятался в подвале, чтобы пережить пожар, который унес жизни 17 человек и уничтожил 9000 зданий в Калифорнии. "Думаю, что он был напуган и практически не выходил оттуда", — добавил владелец дома, Сами Арбид.

Напомним, сербский блогер Стефан Янкович снял на видео, как он столкнулся с огромным медведем в его логове. На опубликованных в Instagram кадрах с подписью "на краю жизни", можно увидеть, как мужчина прячется, а медведь блокирует вход и оценивает незваного гостя.

Кроме того, в Зимбабве нашли живым 7-летнего мальчика Тинотенда Пуду, который пять дней прожил среди диких зверей в Зимбабве. Ребенок ушел из дома 27 декабря, отправившись в охотничий парк "Матусадона", но найти дорогу обратно так и не смог.