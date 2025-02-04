Чоловік повернувся після евакуації й побачив, що в його будинку живе звір вагою 240 кг (фото)

Незваний гість виявився занадто великим, щоб його приспати і витягнути з помешкання, тому фахівці виманили тварину за допомогою їжі.

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41-річний Самі Арбід, житель Лос-Анджелеса (США), евакуювався з дому під час нещодавніх лісових пожеж, а коли повернувся, то знайшов у підвалі величезного чорного ведмедя. Детальніше про цей випадок пише видання Metro.

Чоловік не знав про свого нового "сусіда", доки йому не зателефонували працівники комунальних служб, щоб повідомити про відновлення електропостачання після пожежі в Ітоні — однієї з найбільш руйнівних в історії Каліфорнії.

Незваний гість

"Врешті-решт ми встановили камеру з підсвічуванням під погребом і побачили, що там живе гігантський ведмідь", — розповів в інтерв'ю журналістам Арбід.

Звір вагою 240 кг на прізвисько Беррі виявився занадто великим, щоб його можна було приспати й витягнути з помешкання, тому фахівці з дикої природи виманили тварину назовні за допомогою приманки. За словами еколога Кевіна Хауеллса, меню включало яблука, арахісове масло і куряче м'ясо.

Незваного гостя уже спіймали Фото: KTLA news

Невдовзі ведмідь "клюнув" на приманку і його спіймали. Очевидці кажуть, що цей процес був досить стресовим. На звіра одягли GPS-нашийник й випустили у ліс.

Не виходив з дому

Біолог, присутній на місці подій, описав незваного гостя як найбільшого ведмедя, якого він коли-небудь бачив на власні очі.

Повідомляється, що звір ховався у підвалі, щоб пережити пожежу, яка забрала життя 17 людей і знищила 9000 будівель у Каліфорнії. "Думаю, що він був наляканий і практично не виходив звідти", — додав власник будинку, Самі Арбід.

Нагадаємо, сербський блогер Стефан Янковіч зняв на відео, як він зіткнувся з велетенським ведмедем в його лігві. На опублікованих в Instagram кадрах з підписом "на краю життя", можна побачити, як чоловік ховається, а ведмідь блокує вхід і оцінює непроханого гостя.

Крім того, у Зімбабве знайшли живим 7-річного хлопчика Тінотенда Пуду, який п'ять днів прожив серед диких звірів у Зімбабве. Дитина пішла з дому 27 грудня, подавшись у мисливський парк "Матусадона", але знайти дорогу назад так і не змогла.