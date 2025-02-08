Мужчина нашел "сюрприз" в плитке молочного шоколада: что было внутри (фото)
Даниэль рассказал о случившемся на одном из тематических форумов в Reddit, а также поделился фотографией странной находки.
37-летний Даниэль из Бристоля (Великобритания) недавно купил большую плитку молочного шоколада Cadbury's Dairy Milk Daim. Обычно в этот десерт входит твердый молочный шоколад с кусочками миндальной карамели, но мужчина получил немного больше, чем ожидал. Об этом он написал на форуме в Reddit.
"Что-то странное ощущалось на моих губах. Когда рассмотрел, то увидел, что это большой кусок пластика. Моя жена и двухлетний сын также ели этот шоколад", — рассказывает Даниэль, который не разглашает свою фамилию.
Сюрприз в шоколаде
Мужчина рассказал об этом на одном из форумов в Reddit, а также поделился фотографией странной находки. На снимке можно увидеть, что из шоколада торчит кусочек синего пластика.
Сначала Даниэль отнесся к этому с юмором, а потом решил связаться с производителем Cadbury's, чтобы они изъяли весь шоколад с полок магазинов, так как продукция может угрожать здоровью других покупателей.
Позже появилась реакция и самой компании.
"Безопасность и качество продукции имеет для нас первостепенное значение. Очень жаль слышать об этом случае. Будем расследовать этот вопрос и просим заинтересованных лиц обратиться за помощью в службу поддержки потребителей", — указано в официальном заявлении.
Реакция сообщества
Пост Джона собрал 11 тысяч лайков и сотни комментариев. Многие читатели призвали автора не молчать о случившемся.
- "Позвоните в их службу поддержки и назовите номер партии, если он указан на упаковке", — советует один из пользователей.
- Другой добавляет: "Они, вероятно, пришлют вам что-то бесплатное в подарок, но важнее, чтобы отозвали всю продукцию этой партии".
Напомним, ранее Фокус писал, что сотрудники распределительного центра сети супермаркетов Waitrose в Брекнелле (Великобритания) получили от клиента жалобу на лягушку, которая оказалась в одном из пакетов салата. Сейчас эксперты пытаются установить, как живое существо смогло попасть в пищу после стольких этапов фильтрации на производстве.
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