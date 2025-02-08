Чоловік знайшов "сюрприз" у плитці молочного шоколаду: що було всередині (фото)

Чоловік розповів про те, що сталося, на одному з тематичних форумів в Reddit, а також поділився фотографією дивної знахідки.

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37-річний Даніель з Бристоля (Велика Британія) нещодавно купив велику плитку молочного шоколаду Cadbury's Dairy Milk Daim. Зазвичай в цей десерт входить твердий молочний шоколад зі шматочками мигдальної карамелі, але чоловік отримав трохи більше, ніж очікував. Про це він написав на форумі у Reddit.

"Щось дивне відчувалося на моїх губах. Коли роздивився, то побачив, що це великий шматок пластику. Моя жінка і дворічний син також їли цей шоколад", — розповідає Даніель, який не розголошує свого прізвища.

Сюрприз у шоколаді

Чоловік розповів про це на одному з форумів в Reddit, а також поділився фотографією дивної знахідки. На знімку можна побачити, що з шоколаду стирчить шматочок синього пластику.

Спочатку Даніель поставився до цього з гумором, а потім вирішив зв'язатися з виробником Cadbury's, щоб вилучили весь шоколад з полиць магазинів, бо продукція може загрожувати здоров’ю інших покупців.

Чоловік отримав більше, ніж очікував Фото: Reddit

Пізніше з’явилась реакція й самої компанії.

"Безпека та якість продукції має для нас першорядне значення. Дуже шкода чути про цей випадок. Будемо розслідувати це питання і просимо зацікавлених осіб звернутися за допомогою до служби підтримки споживачів", — вказано в офіційній заяві.

Реакція спільноти

Пост Джона зібрав 11 тисяч вподобайок і сотні коментарів. Багато читачів закликали автора не мовчати про те, що трапилося.

"Зателефонуйте до їхньої служби підтримки й назвіть номер партії, якщо він вказаний на упаковці", — радить один з користувачів.

Інший додає: "Вони, ймовірно, надішлють вам щось безплатне в подарунок, але важливіше, щоб відкликали всю продукцію тієї партії".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що співробітники розподільчого центру мережі супермаркетів Waitrose в Брекнеллі (Велика Британія) отримали від клієнта скаргу на жабу, яка опинилась в одному з пакетів салату. Наразі експерти намагаються встановити, як жива істота змогла потрапити в їжу після стількох етапів фільтрації на виробництві.

А от клієнтка мережі супермаркетів Sam's Club виявила у пирозі з м'ясною начинкою жахливу знахідку — людський зуб. Про це жителька міста Чанчжоу, що на сході Китаю, розповіла у відео, опублікованому в соціальній мережі Douyin.