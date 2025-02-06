Четыре вещи, которые никогда нельзя делать с вашей собакой: советы ветеринара

По словам доктора Эвана, дразнить вашего пса не стоит, но когда он сам настойчиво лезет к вам целоваться, нужно установить четкие границы.

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Ветеринарный врач, известный как доктор Эван, предупредил о четырех вещах, которые вы никогда не должны делать со своей собакой, чтобы не "оскорбить" ее чувства. Об этом пишет Daily Star.

Злиться

Доктор Эван говорит, что злиться на собак неполезно и может нанести больше вреда, чем пользы.

"Собаки не понимают гнев так же, как мы. Гнев не учит вашу собаку вести себя хорошо. Он просто учит ее бояться вас", — объяснил доктор Эван.

Забирать еду, когда ваша собака ест

Забирать еду у собаки во время ее поедания — неправильно.

"Это заставит их хотеть есть быстрее, что может вызвать беспокойство и потенциально оказать негативное влияние на их пищеварение", — отметил ветеринар.

Но когда дело доходит до того, чтобы оттолкнуть домашнего любимца, когда он пытается вас поцеловать, доктор Эван рекомендует установить границы.

Дразнить

"Дуя в нос или толкая собаку, когда она спит, вы можете заставить ее чувствовать себя растерянной, что может вызвать у нее настоящий стресс", — пояснил доктор Эван.

Не обращать внимания

Ветеринар отметил важность наблюдать за вашими домашними любимцами, особенно когда они постоянно чешут уши или лапы.

"Это может свидетельствовать о пищевой или сезонной чувствительности вашего щенка. Если не обращать внимания на самочувствие щенка, это может повредить его чувствам. Это может повлиять на его долгосрочное физическое здоровье", — подчеркнул Эван.

Напомним, эксперт рассказал о "лучших породах собак на планете".

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