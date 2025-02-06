Чотири речі, які ніколи не можна робити з вашим собакою: поради ветеринара

За словами доктора Евана, дражнити вашого пса не варто, але коли він сам наполегливо лізе до вас цілуватись, потрібно встановити чіткі межі.

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Ветеринарний лікар, відомий як доктор Еван, попередив про чотири речі, які ви ніколи не повинні робити зі своїм собакою, щоб не "образити" його почуття. Про це пише Daily Star.

Злитися

Доктор Еван каже, що злитися на собак некорисно і може завдати більше шкоди, ніж користі.

"Собаки не розуміють гнів так само, як ми. Гнів не вчить вашу собаку поводитися. Він просто вчить її боятися вас", — пояснив доктор Еван.

Забирати їжу, коли ваш собака їсть

Забирати їжу у собаки під час її поїдання — неправильно.

"Це змусить їх хотіти їсти швидше, що може викликати занепокоєння і потенційно мати негативний вплив на їхнє травлення", — зазначив ветеринар.

Але коли справа доходить до того, щоб відштовхнути домашнього улюбленця, коли він намагається вас поцілувати, доктор Еван рекомендує встановити межі.

Дражнити

"Дмухаючи в ніс або штовхаючи собаку, коли вона спить, ви можете змусити її почуватися розгубленою, що може викликати у неї справжній стрес", — пояснив доктор Еван.

Не звертати уваги

Ветеринар наголосив на важливості спостерігати за вашими домашніми улюбленцями, особливо коли вони постійно чухають вуха чи лапи.

"Це може свідчити про харчову або сезонну чутливість вашого цуценяти. Якщо не звертати уваги на самопочуття цуценяти, це може зашкодити його почуттям. Це може вплинути на його довгострокове фізичне здоров'я", — підкреслив Еван.

Нагадаємо, експерт розповів про "найкращі породи собак на планеті".

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