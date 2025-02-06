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МирФан

Женщина переодевалась в кабинке и случайно заметила, что она там не одна (видео)

Собака в примерочной не на шутку испугала женщину, курьезный момент попал в видео, животные, интересности, курьезы
Фото: Unplash | Женщина в кабинке заметила, что за ней подглядывают

Пользователи сети отметили, что провокационное название ролика сначала ввело их в заблуждение, а эффект неожиданности заставил от души посмеяться.

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Женщина примеряла одежду в кабинке для переодевания и вдруг заметила, что она там не одна. Это видео под названием "Всегда будьте внимательны к своему окружению" быстро стало вирусным, собрав 5,4 миллиона просмотров за три дня и множество комментариев.

"Я поймала эту тварь, которая подглядывала, когда я примеряла одежду", — говорится в описании к короткому видео.

Далее в кадре можно увидеть коричневого королевского кавалер-спаниеля Фиг, который просовывает голову под деревянной дверью. Милый песик, одетый в вязаный свитер, услышал звуки за стенкой и решил проверить, что там происходит.

Собака в примерочной не на шутку испугала женщину, курьезный момент попал в видео, животные, интересности, курьезы Fullscreen
Песик просунулся под деревянной дверью
Фото: TikTok

Видео стало хитом в интернете. Пользователи сети отметили, что провокационное название сначала ввело их в заблуждение, а эффект неожиданности заставил от души посмеяться.

  • "Я действительно испугался, что это будет какой-то урод!";
  • "Единственный приемлемый "извращенец" в раздевалке";
  • "Зрительный контакт... Он даже не пытается его скрыть!";
  • "Надеюсь, ты позвонила в собачий патруль!".

Напомним, ранее 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.