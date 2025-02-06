Женщина переодевалась в кабинке и случайно заметила, что она там не одна (видео)
Пользователи сети отметили, что провокационное название ролика сначала ввело их в заблуждение, а эффект неожиданности заставил от души посмеяться.
Женщина примеряла одежду в кабинке для переодевания и вдруг заметила, что она там не одна. Это видео под названием "Всегда будьте внимательны к своему окружению" быстро стало вирусным, собрав 5,4 миллиона просмотров за три дня и множество комментариев.
"Я поймала эту тварь, которая подглядывала, когда я примеряла одежду", — говорится в описании к короткому видео.
Далее в кадре можно увидеть коричневого королевского кавалер-спаниеля Фиг, который просовывает голову под деревянной дверью. Милый песик, одетый в вязаный свитер, услышал звуки за стенкой и решил проверить, что там происходит.
Видео стало хитом в интернете. Пользователи сети отметили, что провокационное название сначала ввело их в заблуждение, а эффект неожиданности заставил от души посмеяться.
- "Я действительно испугался, что это будет какой-то урод!";
- "Единственный приемлемый "извращенец" в раздевалке";
- "Зрительный контакт... Он даже не пытается его скрыть!";
- "Надеюсь, ты позвонила в собачий патруль!".
Напомним, ранее 31-летняя Кристен Хойт зафиксировала забавный момент, когда песик ее подруги Джордж, метис бордер-колли и питбуля, начал дебоширить во время важного Zoom-звонка.
Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание около 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.