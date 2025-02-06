Жінка переодягалась у кабінці й випадково помітила, що вона там не сама (відео)

Користувачі мережі зазначили, що провокативна назва ролика спочатку ввела їх в оману, а ефект несподіванки змусив від душі посміятися.

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Жінка приміряла одяг у кабінці для переодягання й раптом помітила, що вона там не одна. Це відео під назвою "Завжди будьте уважні до свого оточення" швидко стало вірусним, зібравши 5,4 мільйона переглядів за три дні та безліч коментарів.

"Я спіймала цю тварюку, яка підглядала, коли я приміряла одяг", — йдеться в описі до короткого відео.

Далі у кадрі можна побачити коричневого королівського кавалер-спанієля Фіг, який просовує голову під дерев'яними дверима. Милий песик, одягнений у в'язаний светр, почув звуки за стінкою й вирішив перевірити, що там відбувається.

Песик просунувся під дерев'яними дверима Фото: TikTok

Відео стало хітом в інтернеті. Користувачі мережі зазначили, що провокативна назва спочатку ввела їх в оману, а ефект несподіванки змусив від душі посміятися.

"Я справді злякався, що це буде якийсь виродок!";

"Єдиний прийнятний "збоченець" у роздягальні";

"Зоровий контакт… Він навіть не намагається його приховати!";

"Сподіваюся, ти подзвонила у собачий патруль!".

Нагадаємо, раніше 31-річна Крістен Хойт зафіксувала кумедний момент, коли песик її подруги Джордж, метис бордер-колі та пітбуля, почав бешкетувати під час важливого Zoom-дзвінка.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування близько 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.