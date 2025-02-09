Женщина сделала из сарая роскошный дом, о котором мечтают миллионы: что внутри (фото)

Стоимость самого сарая и ремонта составляет $68 тысяч, хотя реализация проекта могла бы обойтись гораздо дороже.

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Семья из шести человек превратила заброшенный сарай в дом своей мечты, где мечтают жить миллионы. Владелица жилья, Натали из Южной Каролины (США), утверждает, что ремонт они с мужем сделали собственными силами и очень довольны результатом. Своей историей супруги делятся на YouTube.

"Общая площадь — 71 кв.м. Здесь есть одна спальня, ванная, большая кухня, столовая, гостиная и чердак, где спят старшие дети", — объяснила она.

Сарай стал домом

Стоимость сарая и ремонта составляет $68 тысяч (около 2,8 млн грн), хотя реализация проекта могла бы обойтись гораздо дороже, если бы не смекалка мужа Натальи.

Натали и ее дети Фото: Instagram | Natalie Holland

Такой стиль жизни привлек большую семью тем, что можно не платить за аренду, пока строится их постоянное жилье. В конце концов, в будущем сарай можно продать по выгодной цене, чтобы вернуть инвестированные средства.

В домике очень уютно Фото: Instagram | Natalie Holland

Что касается места для хранения вещей, то его, по словам хозяев, хватает: есть шкаф для верхней одежды, большая кухонная кладовая для запасов еды и бытовой техники, в частности стиральной машины и сушилки для белья.

Места хватает

В гостиной открытой планировки можно увидеть большой угловой диван — там хватает места для всей семьи. А спальня спланирована так, будто расположена в шикарном гостиничном номере.

Побывав на виртуальной экскурсии, зрители были поражены тем, насколько роскошно выглядит дом.

"Я в восторге от того, что вы сделали. Молодцы!";

"Ого! Вы замечательно поработали над декором, все так уютно и хорошо организовано";

"Мне нравятся окна возле раковины";

"Удивительно! Каждая деталь настолько хорошо продумана. Такой красивый дом, я бы точно не назвал его сараем".

Люди предложили владельцам позже сдавать жилье в аренду или оставить в наследство своим детям, поскольку большинство 18-25-летних не могут жить самостоятельно из-за высокой стоимости аренды.

Пространство организовано очень функционально Фото: Instagram | Natalie Holland

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.