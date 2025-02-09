Женщина сделала из сарая роскошный дом, о котором мечтают миллионы: что внутри (фото)
Стоимость самого сарая и ремонта составляет $68 тысяч, хотя реализация проекта могла бы обойтись гораздо дороже.
Семья из шести человек превратила заброшенный сарай в дом своей мечты, где мечтают жить миллионы. Владелица жилья, Натали из Южной Каролины (США), утверждает, что ремонт они с мужем сделали собственными силами и очень довольны результатом. Своей историей супруги делятся на YouTube.
"Общая площадь — 71 кв.м. Здесь есть одна спальня, ванная, большая кухня, столовая, гостиная и чердак, где спят старшие дети", — объяснила она.
Сарай стал домом
Стоимость сарая и ремонта составляет $68 тысяч (около 2,8 млн грн), хотя реализация проекта могла бы обойтись гораздо дороже, если бы не смекалка мужа Натальи.
Такой стиль жизни привлек большую семью тем, что можно не платить за аренду, пока строится их постоянное жилье. В конце концов, в будущем сарай можно продать по выгодной цене, чтобы вернуть инвестированные средства.
Что касается места для хранения вещей, то его, по словам хозяев, хватает: есть шкаф для верхней одежды, большая кухонная кладовая для запасов еды и бытовой техники, в частности стиральной машины и сушилки для белья.
Места хватает
В гостиной открытой планировки можно увидеть большой угловой диван — там хватает места для всей семьи. А спальня спланирована так, будто расположена в шикарном гостиничном номере.
Побывав на виртуальной экскурсии, зрители были поражены тем, насколько роскошно выглядит дом.
- "Я в восторге от того, что вы сделали. Молодцы!";
- "Ого! Вы замечательно поработали над декором, все так уютно и хорошо организовано";
- "Мне нравятся окна возле раковины";
- "Удивительно! Каждая деталь настолько хорошо продумана. Такой красивый дом, я бы точно не назвал его сараем".
Люди предложили владельцам позже сдавать жилье в аренду или оставить в наследство своим детям, поскольку большинство 18-25-летних не могут жить самостоятельно из-за высокой стоимости аренды.
Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.
А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.