Жінка зробила із сараю розкішний будинок, про який мріють мільйони: що всередині (фото)

Вартість самого сараю та ремонту становить $68 тисяч, хоча реалізація проєкту могла б обійтись набагато дорожче.

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Сім'я з шести осіб перетворила покинутий сарай на дім своєї мрії, де мріють жити мільйони. Власниця житла, Наталі з Південної Кароліни (США), стверджує, що ремонт вони з чоловіком зробили власними силами й дуже задоволені результатом. Своєю історією подружжя ділиться на YouTube.

"Загальна площа — 71 кв.м. Тут є одна спальня, ванна, велика кухня, їдальня, вітальня та горище, де сплять старші діти", — пояснила вона.

Сарай став домом

Вартість сараю та ремонту становить $68 тисяч (близько 2,8 млн грн), хоча реалізація проєкту могла б обійтись набагато дорожче, якби не кмітливість чоловіка Наталі.

Наталі та її діти Фото: Instagram | Natalie Holland

Такий стиль життя привабив велику родину тим, що можна не платити за оренду, поки будується їхня постійна оселя. Зрештою, у майбутньому сарай можна продати за вигідною ціною, щоб повернути інвестовані кошти.

У будиночку дуже затишно Фото: Instagram | Natalie Holland

Щодо місця для зберігання речей, то його, за словами господарів, вистачає: є шафа для верхнього одягу, велика кухонна комора для запасів їжі та побутової техніки, зокрема пральної машини та сушарки для білизни.

Місця вистачає

У вітальні відкритого планування можна побачити великий кутовий диван — там вистачає місця для всієї родини. А спальня спланована так, ніби розташована у шикарному готельному номері.

Побувавши на віртуальній екскурсії, глядачі були вражені тим, наскільки розкішний вигляд має будинок.

"Я в захваті від того, що ви зробили. Молодці!";

"Ого! Ви чудово попрацювали над декором, все так затишно і добре організовано";

"Мені подобаються вікна біля раковини";

"Дивовижно! Кожна деталь настільки добре продумана. Такий гарний будинок, я б точно не назвав його сараєм".

Дехто запропонував власникам пізніше здавати житло в оренду або залишити у спадок своїм дітям, оскільки більшість 18-25-річних не можуть жити самостійно через високу вартість оренди.

Простір організовано дуже функціонально Фото: Instagram | Natalie Holland

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.