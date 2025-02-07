Мать увидела на записи с камеры, как сонный муж кладет ребенка спать, и смеялась весь день

Женщина опубликовала короткий ролик, снятый с помощью детской видеокамеры. В кадре можно увидеть, как истощенный после рабочего дня отец всеми силами пытается удержаться на ногах.

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Сонный отец едва не выронил из рук своего малыша, пытаясь посреди ночи уложить его в кроватку. Когда утром мать проверила запись с камеры видеонаблюдения, то долго не могла перестать смеяться. Позже она опубликовала этот курьезный ролик в TikTok.

В понедельник, 20 января, женщина опубликовала короткий ролик, снятый с помощью детской видеокамеры. В кадре можно увидеть, как истощенный после рабочего дня отец всеми силами пытается удержаться на ногах, укладывая в колыбель малыша.

Отец справился

"Когда папа укладывает ребенка спать, но его нога засыпает быстрее, и он едва не роняет ребенка, когда опирается на другую", — говорится в шуточном описании к видео.

Отец укладывает ребенка спать Фото: TikTok

Несмотря на это, мужчине в конце концов удается уложить спящего ребенка, даже не разбудив его. Это изрядно удивило его жену. "Тот факт, что малыш не проснулся после этого — просто удивительный. Он почти перевернул кроватку!" — прокомментировала увиденное мать.

Исследования социологов

Кстати, в рамках исследования Cost of Care Report, проведённого сайтом Care с 11 по 20 ноября, специалисты опросили 3000 родителей и обнаружили, что 90% из них потеряли сон из-за стресса, связанного с отцовством, столько же респондентов сообщили об истощении. При этом 80% опрошенных сказали, что плакали из-за этого, а 78% чувствовали себя изолированными и одинокими в нынешних условиях. Именно поэтому, по мнению экспертов по воспитанию детей, важно находить время для радости и смех благодаря таким курьезам, как этот.

Напомним, Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Отец регулярно делится фрагментами повседневной жизни на странице в TikTok. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.