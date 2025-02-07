Мати побачила на записі з камери, як сонний чоловік вкладає дитину спати, і сміялась весь день

Жінка опублікувала короткий ролик, знятий за допомогою дитячої відеокамери. У кадрі можна побачити, як виснажений після робочого дня батько всіма силами намагається втриматися на ногах.

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Сонний батько ледь не впустив з рук свого малюка, намагаючись серед ночі вкласти його в ліжечко. Коли вранці мати перевірила запис з камери відеонагляду, то довго не могла перестати сміятися. Згодом вона опублікувала цей курйозний ролик у TikTok.

У понеділок, 20 січня, жінка опублікувала короткий ролик, знятий за допомогою дитячої відеокамери. В кадрі можна побачити, як виснажений після робочого дня батько всіма силами намагається втриматися на ногах, вкладаючи у колиску малюка.

Батько впорався

"Коли тато вкладає дитину спати, але його нога засинає швидше, і він ледь не впускає дитину, коли спирається на іншу", — йдеться в жартівливому описі до відео.

Батько вкладає дитину спати Фото: TikTok

Попри все, чоловікові врешті-решт вдається вкласти сплячу дитину, навіть не розбудивши її. Це неабияк здивувало його дружину. "Той факт, що малюк не прокинувся після цього — просто дивовижний. Він майже перевернув ліжечко!" — прокоментувала побачене матір.

Дослідження соціологів

До речі, у рамках дослідження Cost of Care Report, проведеного сайтом Care з 11 по 20 листопада, фахівці опитали 3000 батьків і виявили, що 90% з них втратили сон через стрес, пов'язаний з батьківством, стільки ж респондентів повідомили про виснаження. При цьому 80% опитаних сказали, що плакали через це, а 78% відчували себе ізольованими й самотніми в нинішніх умовах. Саме тому, на думку експертів з виховання дітей, важливо знаходити час для радості та сміх завдяки таким курйозам, як цей.

Нагадаємо, Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Батько регулярно ділиться фрагментами повсякденного життя на сторінці у TikTok. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.