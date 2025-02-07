Чай замерзает в кружке: женщина раскрыла ужасы жизни в доме на воде (фото, видео)

Шеннон Лейн решилась оформить кредит, чтобы поменять свою жизнь, переселившись с суши на воду. Она осталась довольна этим решением, однако зимние морозы принесли неожиданные испытания.

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29-летняя продюсер-фрилансер из Лондона (Великобритания) Шеннон Лейн сумела значительно сократить свои ежемесячные расходы, переехав жить на узкофюзеляжную лодку. Однако, несмотря на значительную экономию, женщина столкнулась с некоторыми трудностями. Об этом пишет The Sun.

В то время как средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру в районе составляет 1600 фунтов стерлингов, Шеннон тратит всего 350 фунтов в месяц, включая коммунальные платежи.

Британка давно искала более доступный вариант жилья, который обеспечил бы комфорт ей и ее мопсу по имени Гилберт. В октябре 2022 года она случайно наткнулась на объявление о продаже 30-футовой лодки стоимостью 24 000 фунтов стерлингов. Решение далось ей легко: взяв кредит, она переехала в новый дом в январе 2023 года.

С тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Девушка признается, что после переезда ее психическое здоровье значительно улучшилось, ведь тревожность и депрессия, от которых она страдала ранее, практически исчезли.

Однако зимние холода принесли неожиданные трудности. В одном из своих недавних видео в TikTok Шеннон поделилась, что морозы превращают воду в ее доме в лед. Даже чашка с чаем, оставленная в раковине, замерзла настолько, что напиток выпал в виде ледяного круга.

Британка переехала в новый дом на воде в январе 2023 года Фото: TikTok

Она также показала замерзший канал, по которому передвигается ее лодка, и призналась, что прошлой зимой всерьез задумывалась отказаться от такого образа жизни.

"В прошлом году я чуть не бросила лодочную жизнь из-за этого," — призналась она.

Несмотря на трудности, Шеннон уверена, что ее решение было правильным. Ранее она платила 900 фунтов за комнату в квартире, а затем арендодатель поднял цену до 1000 фунтов. Переезд на лодку позволил ей не только обрести собственное жилье, но и существенно снизить расходы. Однако британка отмечает, что жизнь на воде оказалась сложнее, чем она ожидала. Ей нужно было научиться управлять лодкой, разбираться с водоснабжением и утилизацией отходов.

Несмотря на все сложности, Шеннон наслаждается свободой, которую дает жизнь на воде. Она особенно любит лето, когда может путешествовать, куда захочет, а ее семья, которая сначала сомневалась в ее решении, теперь доверяет ее выбору.

"Это моя жизнь, и я счастлива", — подытожила она.

Ранее Фокус сообщал, что семья купила дом в другой стране, не осмотрев его. Покупка нового жилья обернулась бесконечным ремонтом, стрессом и финансовыми проблемами. Потребовалось 5 лет, дюжина рабочих и два подрядчика, чтобы довести дом до ума.

Также стало известно, что супруги продали дом на берегу моря, чтобы жить в маленькой лодке. Ула и Джош провели экскурсию по своему дому и поделились опытом жизни на воде. Они показали, как удобно и рационально организовано их уникальное жилье, а также рассказали о сложностях, с которыми им пришлось столкнуться.