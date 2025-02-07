Чай замерзає в чашці: жінка розкрила жахи життя в будинку на воді (фото, відео)

Шеннон Лейн зважилася оформити кредит, щоб змінити своє життя, переселившись із суші на воду. Вона залишилася задоволена цим рішенням, проте зимові морози принесли несподівані випробування.

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29-річна продюсерка-фрілансерка з Лондона (Велика Британія) Шеннон Лейн зуміла значно скоротити свої щомісячні витрати, переїхавши жити на вузькофюзеляжний човен. Однак, попри значну економію, жінка зіткнулася з деякими труднощами. Про це пише The Sun.

Тоді як середня орендна плата за двокімнатну квартиру в районі становить 1600 фунтів стерлінгів, Шеннон витрачає всього 350 фунтів на місяць, включно з комунальними платежами.

Британка давно шукала доступніший варіант житла, який забезпечив би комфорт їй та її мопсу на ім'я Гілберт. У жовтні 2022 року вона випадково натрапила на оголошення про продаж 30-футового човна вартістю 24 000 фунтів стерлінгів. Рішення далося їй легко: взявши кредит, вона переїхала в новий будинок у січні 2023 року.

Відтоді її життя кардинально змінилося. Дівчина зізнається, що після переїзду її психічне здоров'я значно покращилося, адже тривожність і депресія, від яких вона страждала раніше, практично зникли.

Однак зимові холоди принесли несподівані труднощі. В одному зі своїх недавніх відео в TikTok Шеннон поділилася, що морози перетворюють воду в її будинку на лід. Навіть чашка з чаєм, залишена в раковині, замерзла настільки, що напій випав у вигляді крижаного кола.

Британка переїхала в новий будинок на воді в січні 2023 року Фото: TikTok

Вона також показала замерзлий канал, яким пересувається її човен, і зізналася, що минулої зими серйозно замислювалася відмовитися від такого способу життя.

"Минулого року я ледь не кинула човнове життя через це", — зізналася вона.

Попри труднощі, Шеннон впевнена, що її рішення було правильним. Раніше вона платила 900 фунтів за кімнату у квартирі, а потім орендодавець підняв ціну до 1000 фунтів. Переїзд на човен дав їй змогу не тільки знайти власне житло, а й істотно знизити витрати. Однак британка зазначає, що життя на воді виявилося складнішим, ніж вона очікувала. Їй потрібно було навчитися керувати човном, розбиратися з водопостачанням та утилізацією відходів.

Попри всі складнощі, Шеннон насолоджується свободою, яку дає життя на воді. Вона особливо любить літо, коли може мандрувати, куди захоче, а її родина, яка спочатку сумнівалася в її рішенні, тепер довіряє її вибору.

"Це моє життя, і я щаслива", — підсумувала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.

Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.