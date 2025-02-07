Чай замерзає в чашці: жінка розкрила жахи життя в будинку на воді (фото, відео)
Шеннон Лейн зважилася оформити кредит, щоб змінити своє життя, переселившись із суші на воду. Вона залишилася задоволена цим рішенням, проте зимові морози принесли несподівані випробування.
29-річна продюсерка-фрілансерка з Лондона (Велика Британія) Шеннон Лейн зуміла значно скоротити свої щомісячні витрати, переїхавши жити на вузькофюзеляжний човен. Однак, попри значну економію, жінка зіткнулася з деякими труднощами. Про це пише The Sun.
Тоді як середня орендна плата за двокімнатну квартиру в районі становить 1600 фунтів стерлінгів, Шеннон витрачає всього 350 фунтів на місяць, включно з комунальними платежами.
Британка давно шукала доступніший варіант житла, який забезпечив би комфорт їй та її мопсу на ім'я Гілберт. У жовтні 2022 року вона випадково натрапила на оголошення про продаж 30-футового човна вартістю 24 000 фунтів стерлінгів. Рішення далося їй легко: взявши кредит, вона переїхала в новий будинок у січні 2023 року.
Відтоді її життя кардинально змінилося. Дівчина зізнається, що після переїзду її психічне здоров'я значно покращилося, адже тривожність і депресія, від яких вона страждала раніше, практично зникли.
Однак зимові холоди принесли несподівані труднощі. В одному зі своїх недавніх відео в TikTok Шеннон поділилася, що морози перетворюють воду в її будинку на лід. Навіть чашка з чаєм, залишена в раковині, замерзла настільки, що напій випав у вигляді крижаного кола.
Вона також показала замерзлий канал, яким пересувається її човен, і зізналася, що минулої зими серйозно замислювалася відмовитися від такого способу життя.
"Минулого року я ледь не кинула човнове життя через це", — зізналася вона.
Попри труднощі, Шеннон впевнена, що її рішення було правильним. Раніше вона платила 900 фунтів за кімнату у квартирі, а потім орендодавець підняв ціну до 1000 фунтів. Переїзд на човен дав їй змогу не тільки знайти власне житло, а й істотно знизити витрати. Однак британка зазначає, що життя на воді виявилося складнішим, ніж вона очікувала. Їй потрібно було навчитися керувати човном, розбиратися з водопостачанням та утилізацією відходів.
Попри всі складнощі, Шеннон насолоджується свободою, яку дає життя на воді. Вона особливо любить літо, коли може мандрувати, куди захоче, а її родина, яка спочатку сумнівалася в її рішенні, тепер довіряє її вибору.
"Це моє життя, і я щаслива", — підсумувала вона.
Раніше Фокус повідомляв, що сім'я купила будинок в іншій країні, не оглянувши його. Купівля нового житла обернулася нескінченним ремонтом, стресом і фінансовими проблемами. Знадобилося 5 років, дюжина робітників і два підрядники, щоб довести будинок до розуму.
Також стало відомо, що подружжя продало будинок на березі моря, щоб жити в маленькому човні. Ула і Джош провели екскурсію своїм будинком і поділилися досвідом життя на воді. Вони показали, як зручно і раціонально організовано їхнє унікальне житло, а також розповіли про складнощі, з якими їм довелося зіткнутися.