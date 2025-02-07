"Это тихий ужас": невеста показала свадебное платье 1940-х годов, унаследованное от бабушки

Кэти Брудер внесла некоторые косметические коррективы в свадебное платье, но люди в интернете сказали, что она испортила его до неузнаваемости.

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Невеста, которая обожает винтажные наряды, думала, что сможет творчески перешить свадебное платье своей бабушки из 1940-х годов, но люди в Instagram пишут, что трансформация получилась неудачной.

Кэти Брудер получила от покойной бабушки платье, которое та надевала на свадьбу в 1948 году, но решила осовременить его, чтобы пойти под венец на репетиции своего большого дня.

Трансформация платья

Кэти внесла некоторые коррективы в платье с туфельками цвета слоновой кости, но люди в интернете сказали, что она испортила его до неузнаваемости. Однако женщина с этим не соглашается. "Зная, насколько деликатная ткань, я поняла, что могу сделать лишь несколько изменений, чтобы сохранить ее целостность, но этого было достаточно", — добавляет она.

Кэти Брудер перешила платье своей бабушки Фото: Instagram Кэти Брудер перешила платье своей бабушки Фото: Instagram

Из элегантного платья Брудер отрезала рукава, кружево и бант, которые пришили ее тети в 80-х годах. Она также решила изменить декольте до квадратного выреза, открыть спину, укоротить шлейф и использовать эту ткань для создания драпировки. Работа над платьем заняла у портных 12 месяцев.

Мнения людей

Пользователи сети поспешили поделиться своими замечаниями относительно изменений.

"Больно видеть, как такое платье теряет весь свой шарм и характер";

"Существует бесконечное количество платьев, подобных этому, вы все испортили";

"Вы буквально сделали его неузнаваемым, вырвали все уникальное и особенное из этого платья";

"Это тихий ужас, если честно";

"Все говорят, что эта женщина уничтожила платье, но она модернизировала его из уважения к своей бабушке. Я в восторге!".

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