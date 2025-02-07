"Це тихий жах": наречена показала весільну сукню 1940-х років, успадковану від бабусі

Кеті Брудер внесла деякі косметичні корективи у весільну сукню, але люди в інтернеті сказали, що вона зіпсувала її до непізнаваності.

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Наречена, яка обожнює вінтажні вбрання, думала, що зможе творчо перешити весільну сукню своєї бабусі з 1940-х років, але люди в Instagram пишуть, що трансформація вийшла невдалою.

Кеті Брудер отримала від покійної бабусі сукню, яку та одягала на весілля у 1948 році, але вирішила осучаснити її, щоб піти під вінець на репетиції свого великого дня.

Трансформація сукні

Кеті внесла деякі корективи у сукню з туфельками кольору слонової кістки, але люди в інтернеті сказали, що вона зіпсувала її до непізнаваності. Однак жінка з цим не погоджується. "Знаючи, наскільки делікатна тканина, я зрозуміла, що можу зробити лише кілька змін, щоб зберегти її цілісність, але цього було достатньо", — додає вона.

Кеті Брудер перешила сукню своєї бабусі Фото: Instagram Кеті Брудер перешила сукню своєї бабусі Фото: Instagram

З елегантної сукні Брудер відрізала рукава, мереживо і бант, які пришили її тітки у 80-х роках. Вона також вирішила змінити декольте до квадратного вирізу, відкрити спину, вкоротити шлейф і використати цю тканину для створення драпіровки. Робота над сукнею зайняла у кравців 12 місяців.

Думки людей

Користувачі мережі поспішили поділитися своїми зауваженнями щодо змін.

"Боляче бачити, як така сукня втрачає весь свій шарм і характер";

"Існує нескінченна кількість суконь, подібних до цієї, ви все зіпсували";

"Ви буквально зробили її невпізнанною, вирвали все унікальне й особливе з цієї сукні";

"Це тихий жах, якщо чесно";

"Всі кажуть, що ця жінка знищила сукню, але вона модернізувала її з поваги до своєї бабусі. Я в захваті!".

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