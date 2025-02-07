Женщина ежедневно ест только мясо: как изменилось ее самочувствие и тело за это время (фото)

Рэйчел попробовала множество диет, когда ее вес пересек отметку в 95 килограммов, но никак не могла похудеть, пока не узнала о рационе, состоящем только из продуктов животного происхождения.

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Рэйчел Эшби из графства Хартфордшир, что в Великобритании, перешла на мясную диету и уверяет, что теперь чувствует себя значительно лучше. О последствиях нового рациона для своего организма она рассказала журналистам издания Gloucestershire Live.

Изменения в теле

Британка попробовала множество диет, когда ее вес пересек отметку в 95 килограммов, но никак не могла похудеть, пока в 2019 году не узнала о рационе, состоящем только из продуктов животного происхождения. По правилам такой диеты, нужно в огромных количествах есть мясо, яйца и молочные продукты.

Рэйчел Эшби весила 95 килограммов Фото: Rachel Ashby

Когда Эшби наотрез отказалась от растительной пищи, то сразу заметила изменения. По словам британки, теперь у нее рассеялся туман в голове, а в теле стало больше энергии. В конце концов, ей удалось сбросить 32 килограмма лишнего веса.

Рэйчел утверждает, что съедает по семь пачек сливочного масла в неделю, но это не приводит к ожирению. "Я буквально ем жир", — объяснила она.

Не только спорт

К тому же женщина начала ходить в спортивный зал реже, чем раньше, однако ее мышцы не потеряли своей упругости и силы. Иногда люди, практикующие такую диету, едят сырое мясо, однако она воздерживается от этого.

"У меня на странице в социальных сетях есть одно видео, где я ем сырое мясо, но это было сделано исключительно для того, чтобы побить веганов, которые нападали на меня в то время", — призналась экспериментаторша, которая перестала кормить овощами и фруктами даже своих детей.

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

А вот 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

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