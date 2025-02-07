Жінка щодня їсть тільки м'ясо: як змінилось її самопочуття і тіло за цей час (фото)

Рейчел спробувала безліч дієт, коли її вага перетнула позначку 95 кілограмів, але ніяк не могла схуднути, аж поки не дізналася про раціон, що складається тільки з продуктів тваринного походження.

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Рейчел Ешбі з графства Хартфордшир, що у Великій Британії, перейшла на м’ясну дієту і запевняє, що тепер почувається значно краще. Про наслідки нового раціону для свого організму вона розповіла журналістам видання Gloucestershire Live.

Зміни в тілі

Британка спробувала безліч дієт, коли її вага перетнула позначку 95 кілограмів, але ніяк не могла схуднути, аж поки у 2019 році не дізналася про раціон, що складається тільки з продуктів тваринного походження. За правилами такої дієти, потрібно у величезних кількостях їсти м'ясо, яйця і молочні продукти.

Рейчел Ешбі важила 95 кілограмів Фото: Rachel Ashby

Коли Ешбі навідріз відмовилася від рослинної їжі, то одразу помітила зміни. За словами британки, тепер у неї розсіявся туман у голові, а в тілі побільшало енергії. Зрештою, їй вдалося скинути 32 кілограми зайвої ваги.

Рейчел стверджує, що з'їдає по сім пачок вершкового масла на тиждень, але це не призводить до ожиріння. "Я буквально їм жир", — пояснила вона.

Не тільки спорт

До того ж жінка почала ходити в спортивний зал рідше, ніж раніше, проте її м'язи не втратили своєї пружності та сили. Іноді люди, які практикують таку дієту, їдять сире м'ясо, проте вона утримується від цього.

"У мене на сторінці у соціальних мережах є одне відео, де я їм сире м'ясо, але це було зроблено виключно для того, щоб побити веганів, які нападали на мене на той час", — зізналася експериментаторка, яка перестала годувати овочами та фруктами навіть своїх дітей.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

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