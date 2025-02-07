Подросток сдала в ломбард драгоценности матери, чтобы купить себе сережку для пирсинга

Девочка, испытывая подростковый бунт, вынесла из дома украшения своей матери общей стоимостью 140 тысяч долларов США. Она отдала их скупщику за 8 долларов.

Related video

Девочка-подросток Сяо Ли украла и продала драгоценности своей матери на сумму один миллион юаней (140 тысяч долларов США) за 60 юаней (8 долларов США), чтобы купить себе серьги для пирсинга губы. Об этом случае пишет ресурс epochtimes.

Важно

Девушка потратила $140 тысяч долларов, чтобы стать гуманоидом: как она выглядит сейчас (фото)

Как отмечается, жительница Шанхая по имени Ван обратилась в полицию за помощью, заявив, что ее дочь по ошибке продала нефритовые браслеты, ожерелья и другие украшения из драгоценных камней по низкой цене и надеется на помощь в их возвращении.

Она сказала, что Сяо Ли тайно вынесла драгоценности из дома, чтобы заработать немного карманных денег. Поскольку девушка не знала истинной стоимости предметов, считая их подделками, она за бесценок отдала украшения в магазин по переработке нефрита на местном рынке.

Владелец магазина, причастного к инциденту, зная, что драгоценности являются подлинными, решил скрыть от подростка правду и купить девять наименований предметов по низкой цене, как лом. Однако после того обращения их владелицы в полицию скупщик вернул все имущество, а Сяо Ли отдала ему 60 юаней.

Драгоценности, возвращенные владелице Фото: 163.com

В то же время расследование показало, что Ли, которая испытывая "подростковый бунт", взяла эти вещи из дома, чтобы купить на них две серьги для пирсинга губы по 30 юаней за штуку.

Данная история вызвала нешуточное обсуждение среди китайских пользователей сети. В то время как некоторые встали на защиту родителей, другие выразили сочувствие девочке. К примеру, один человек считает, что семья, в которой есть драгоценности на миллион юаней, все таки может выделять ребенку немного денег на карманные расходы. Другой, в свою очередь, отмечает, что родители не должны оплачивать покупку лабретов. Однако все согласились, что подросткам необходимо общаться со своими родителями, а воровство является провалом в воспитании, а не оправданием подросткового бунта.

Напомним, Коннор Лодж из Англии позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении.

Также Фокус писал, что 5-летняя девочка устроила настоящее шоу во время семейной праздничной фотосессии. Курьезный ролик в Instagram собрал более 10 миллионов просмотров и оставил интернет-зрителей в восторге.