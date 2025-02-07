Підліток здала в ломбард коштовності матері, щоб купити собі сережку для пірсингу

Дівчинка, відчуваючи підлітковий бунт, винесла з дому прикраси своєї матері загальною вартістю 140 тисяч доларів США. Вона віддала їх скупнику за 8 доларів.

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Дівчинка-підліток Сяо Лі вкрала і продала коштовності своєї матері на суму один мільйон юанів (140 тисяч доларів США) за 60 юанів (8 доларів США), щоб купити собі сережки для пірсингу губи. Про цей випадок пише ресурс epochtimes.

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Як зазначається, мешканка Шанхаю на ім'я Ван звернулася до поліції по допомогу, заявивши, що її донька помилково продала нефритові браслети, намиста та інші прикраси з коштовного каміння за низькою ціною та сподівається на допомогу в їхньому поверненні.

Вона сказала, що Сяо Лі таємно винесла коштовності з дому, щоб заробити трохи кишенькових грошей. Оскільки дівчина не знала справжньої вартості предметів, вважаючи їх підробками, вона за безцінь віддала прикраси в магазин з переробки нефриту на місцевому ринку.

Власник магазину, причетного до інциденту, знаючи, що коштовності є справжніми, вирішив приховати від підлітка правду і купити дев'ять найменувань предметів за низькою ціною, як брухт. Однак після того звернення їхньої власниці до поліції скупник повернув усе майно, а Сяо Лі віддала йому 60 юанів.

Коштовності, повернуті власниці Фото: 163.com

Водночас розслідування показало, що Лі, яка, відчуваючи "підлітковий бунт", взяла ці речі з дому, щоб купити на них дві сережки для пірсингу губи по 30 юанів за штуку.

Ця історія викликала неабияке обговорення серед китайських користувачів мережі. Тоді як деякі стали на захист батьків, інші висловили співчуття дівчинці. Приміром, одна людина вважає, що сім'я, в якій є коштовності на мільйон юанів, все-таки може виділяти дитині трохи грошей на кишенькові витрати. Інший, своєю чергою, зазначає, що батьки не повинні оплачувати купівлю лабретів. Проте всі погодилися, що підліткам необхідно спілкуватися зі своїми батьками, а крадіжки є провалом у вихованні, а не виправданням підліткового бунту.

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