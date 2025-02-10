Женщина ныряла в океане и увидела под водой невероятное существо: что это такое (фото, видео)

Зиглер Зиглер поражена, что животное не испугалось, а наоборот подплыло ближе и пыталось привлечь к себе внимание.

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Бриттани Зиглер, дайвер с Гавайских островов (США), вела в социальных сетях прямую трансляцию своего погружения под воду, когда вдруг к ней приблизилось чрезвычайно редкое существо, находящееся под угрозой исчезновения. Позже женщина опубликовала этот удивительный фрагмент в TikTok, собрав большое количество просмотров и реакций.

На вирусных кадрах можно увидеть, как Бриттани ныряет у западного побережья Мауи, снимая тропических рыб всех цветов и размеров, как вдруг рядом с ней начинает плыть гавайский тюлень-монах.

Вид на грани исчезновения

"Во время сегодняшнего дайвинга к нам приплыл неожиданный посетитель. Гавайские тюлени-монахи находятся на грани исчезновения, поэтому увидеть их чрезвычайно приятно. Никогда не знаешь, что произойдет в прямом эфире", — говорится в описании.

Женщина увидела под водой тюленя-монаха Фото: TikTok

Зиглер поражена, что животное не испугалось, а наоборот подплыло ближе и пыталось привлечь к себе внимание.

"Я не заметила тюленя-монаха, пока он не оказался прямо перед моим лицом, активно пытаясь привлечь внимание. Очевидно, я была взволнована и немного ошеломлена", — рассказала американка.

Тюлени-монахи

Кстати, гавайские тюлени-ченки являются одним из самых редких видов в мире, согласно данным рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Их популяция неуклонно сокращается уже более шести десятилетий и оценивается примерно в 1600 особей, из которых около 1200 тюленей живут на северо-западных Гавайских островах, еще 400 — на главных Гавайских островах.

По данным Britannica, на тюленей-монахов по всему миру ведется интенсивная охота ради меха, масла и мяса. Кроме того, эти животные часто запутываются в морском мусоре.

Напомним, ранее в одном из живописных мест в Урсвик-Тарн (Камбрия) в Великобритании была обнаружена аллигаторовая (грифовая) черепаха, которая обычно блуждает по болотам и рекам Флориды.

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