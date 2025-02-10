Жінка пірнала в океані й побачила під водою неймовірну істоту: що це таке (фото, відео)

Зіглер Зіглер вражена, що тварина не злякалася, а навпаки підпливла ближче і намагалася привернути до себе увагу.

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Бріттані Зіглер, дайверка з Гавайських островів (США), вела у соціальних мережах пряму трансляцію свого занурення, коли раптом до неї наблизилася надзвичайно рідкісна істота, що перебуває на межі зникнення. Згодом жінка опублікувала цей дивовижний фрагмент у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та реакцій.

На вірусних кадрах можна побачити, як Бріттані пірнає біля західного узбережжя Мауї, знімаючи тропічних риб усіх кольорів та розмірів, як раптом поруч з нею починає пливти гавайський тюлень-чернець.

Вид на межі зникнення

"Під час сьогоднішнього дайвінгу до нас приплив несподіваний відвідувач. Гавайські тюлені-ченці перебувають на межі зникнення, тому побачити їх надзвичайно приємно. Ніколи не знаєш, що станеться у прямому ефірі", — йдеться в описі.

Жінка побачила під водою тюленя-ченця Фото: TikTok

Зіглер вражена, що тварина не злякалася, а навпаки підпливла ближче і намагалася привернути до себе увагу.

"Я не помітила тюленя-ченця, поки він не опинився просто перед моїм обличчям, активно намагаючись привернути увагу. Очевидно, я була схвильована і трохи приголомшена", — розповіла американка.

Тюлені-ченці

До речі, гавайські тюлені-ченці є одним з найрідкісніших видів у світі, згідно з даними рибальства Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Їхня популяція невпинно скорочується вже понад шість десятиліть й оцінюється приблизно в 1600 особин, з яких десь 1200 тюленів живуть на північно-західних Гавайських островах, ще 400 — на головних Гавайських островах.

За даними Britannica, на тюленів-ченців по всьому світу ведеться інтенсивне полювання заради хутра, олії та м'яса. Крім того, ці тварини часто заплутуються у морському смітті.

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