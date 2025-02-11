"Великолепный вкус": пара поразила невероятным ремонтом в крошечной комнате (видео)

В помещении произошла драматическая трансформация: стены маленькой спальни пришлось полностью снести, чтобы организовать там просторный и светлый холл.

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Пара из Великобритании показала, как в результате ремонта маленькая темная комнатка на втором этаже превратилась в просторный холл. Это видео, опубликованное в TikTok, собрало большое количество просмотров и поразило зрителей платформы.

Согласно меткам о местонахождении, которые приложены к посту, кадры помещения были сняты в Велвине (Великобритания).

Реставрация дома

"Мы реставрируем маленький дом, который находится в центре города. Освободили крошечную комнату-кладовую, чтобы сделать светлую и просторную лестничную площадку", — говорится в описании.

Ролик начинается с осмотра крошечной спальни с одним окном, где раньше стоял комод, а на полу валялся матрас. Затем происходит драматическая трансформация: стены пришлось полностью снести, чтобы организовать просторный и светлый холл.

"Когда мы переехали в дом, эта крошечная спальня имела лучшее освещение и виды, а лестничная площадка наверху была очень тесной, без естественного света. Оттуда можно попасть в три комнаты и ванную. Затем мы установили лестницу и переоборудовали чердак, чтобы обустроить там новую спальню", — говорится в посте.

Мнения зрителей

Пользователи TikTok были поражены этим невероятным превращением, засыпав автора комплиментами.

"Какое преображение! Выглядит потрясающе", — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Одержимый! У вас великолепный вкус";

"Мне нравятся цвета", — отметил третий юзер;

Следующий заметил: "На самом деле я не был уверен, что это хорошая идея, но все получилось замечательно!".

Автор ответила на последний комментарий: "Мы тоже! Был момент, когда подумали: "Что же мы натворили?". В конце концов, результат им очень понравился.

Напомним, ранее Фокус писал, что Джилл Мандли из Торонто (Канада) живет в 130-летнем доме и поэтапно реставрирует его вместе со своим мужем. Однажды дочь хозяйки положила свой телефон на полку камина, стоящего в гостиной, однако устройство случайно скатилось и упало. Достав его, семья была поражена найденными внутри ниши старинными вещами.

А вот Дебора и Джейсон Браун из Австралии приобрели заброшенный дом в небольшом японском городке Миточо и превратили его в уютное гнездышко.