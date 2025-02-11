"Великолепный вкус": пара поразила невероятным ремонтом в крошечной комнате (видео)
В помещении произошла драматическая трансформация: стены маленькой спальни пришлось полностью снести, чтобы организовать там просторный и светлый холл.
Пара из Великобритании показала, как в результате ремонта маленькая темная комнатка на втором этаже превратилась в просторный холл. Это видео, опубликованное в TikTok, собрало большое количество просмотров и поразило зрителей платформы.
Согласно меткам о местонахождении, которые приложены к посту, кадры помещения были сняты в Велвине (Великобритания).
Реставрация дома
"Мы реставрируем маленький дом, который находится в центре города. Освободили крошечную комнату-кладовую, чтобы сделать светлую и просторную лестничную площадку", — говорится в описании.
Ролик начинается с осмотра крошечной спальни с одним окном, где раньше стоял комод, а на полу валялся матрас. Затем происходит драматическая трансформация: стены пришлось полностью снести, чтобы организовать просторный и светлый холл.
"Когда мы переехали в дом, эта крошечная спальня имела лучшее освещение и виды, а лестничная площадка наверху была очень тесной, без естественного света. Оттуда можно попасть в три комнаты и ванную. Затем мы установили лестницу и переоборудовали чердак, чтобы обустроить там новую спальню", — говорится в посте.
Мнения зрителей
Пользователи TikTok были поражены этим невероятным превращением, засыпав автора комплиментами.
- "Какое преображение! Выглядит потрясающе", — написал один из участников обсуждения;
- Другой добавил: "Одержимый! У вас великолепный вкус";
- "Мне нравятся цвета", — отметил третий юзер;
- Следующий заметил: "На самом деле я не был уверен, что это хорошая идея, но все получилось замечательно!".
Автор ответила на последний комментарий: "Мы тоже! Был момент, когда подумали: "Что же мы натворили?". В конце концов, результат им очень понравился.
Напомним, ранее Фокус писал, что Джилл Мандли из Торонто (Канада) живет в 130-летнем доме и поэтапно реставрирует его вместе со своим мужем. Однажды дочь хозяйки положила свой телефон на полку камина, стоящего в гостиной, однако устройство случайно скатилось и упало. Достав его, семья была поражена найденными внутри ниши старинными вещами.
А вот Дебора и Джейсон Браун из Австралии приобрели заброшенный дом в небольшом японском городке Миточо и превратили его в уютное гнездышко.