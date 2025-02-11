"Чудовий смак": пара вразила неймовірним ремонтом у крихітній кімнаті (відео)

У приміщенні відбувалась драматична трансформація: стіни маленької спальні довелось повністю знести, щоб організувати там просторий та світлий хол.

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Пара з Великої Британії показала, як у результаті ремонту маленька темна кімнатка на другому поверсі перетворилася на просторий хол. Це відео, опубліковане в TikTok, зібрало велику кількість переглядів й вразило глядачів платформи.

Згідно з мітками про місцеперебування, які додані до посту, кадри помешкання були зняті у Велвіні (Велика Британія).

Реставрація будинку

"Ми реставруємо маленький будинок, що знаходиться в центрі міста. Звільнили крихітну кімнату-комірчину, щоб зробити світлий та просторий сходовий майданчик", — йдеться в описі.

Ролик починається з огляду крихітної спальні з одним вікном, де раніше стояв комод, а на підлозі валявся матрац. Потім відбувається драматична трансформація: стіни довелось повністю знести, щоб організувати просторий та світлий хол.

"Коли ми переїхали в будинок, ця крихітна спальня мала найкраще освітлення та краєвиди, а сходовий майданчик нагорі був дуже тісним, без природного світла. Звідти можна потрапити до трьох кімнат та ванної. Потім ми встановили сходи й переобладнали горище, щоб облаштувати там нову спальню", — йдеться в дописі.

Думки глядачів

Користувачі TikTok були вражені цим неймовірним перетворенням, засипавши авторку компліментами.

"Яке перетворення! Виглядає приголомшливо", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Одержимий! У вас чудовий смак";

"Мені подобаються кольори", — зазначив третій юзер;

Наступний зауважив: "Насправді я не був упевнений, що це хороша ідея, але все вийшло чудово!".

Авторка відповіла на останній коментар: "Ми теж! Був момент, коли подумали: "Що ж ми накоїли?". Зрештою, результат їм дуже сподобався.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Джилл Мандлі з Торонто (Канада) живе у 130-річному будинку і поетапно реставрує його разом зі своїм чоловіком. Одного разу донька хазяйки поклала свій телефон на полицю каміна, що стоїть у вітальні, однак пристрій випадково скотився і впав. Діставши його, родина була вражена знайденими всередині ніші старовинними речами.

А от Дебора і Джейсон Браун з Австралії придбали занедбаний будинок в невеликому японському містечку Міточо і перетворила його на затишне гніздечко.