Мужчина пил 22 литра молока в день: проведя обследование, врач не поверил своим глазам

Согласно таблице питания, созданной врачами, всего за два дня пациент потребил 1540 граммов белка, 1980 граммов сахара и 1496 граммов жира.

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54-летний мужчина испытывал неутолимую жажду и вливал в себя целыми ведрами молоко, чтобы ее утолить. Необычный медицинский случай был задокументирован врачами в Роттердаме (Нидерланды). Подробнее об этом написано в статье International Journal of Clinical Medicine.

Согласно сообщению, мужчина пил так много молока, что у него возникли серьезные осложнения со здоровьем, в частности, повысился уровень кальция в крови. Пациент также пожаловался на тошноту, рвоту, слабость и спутанность сознания. В конце концов, с болезнью почек и сахарным диабетом он оказался в реанимации.

Обследование показало, что в течение последнего времени голландец выпивал около 22 литров цельного молока ежедневно, чтобы утолить жажду. Согласно таблице питания, созданной врачами, это означало, что всего за два дня он потребил 1540 граммов белка, 1980 граммов сахара и 1496 граммов жира.

Мужчина пил так много молока, что у него возникли серьезные осложнения со здоровьем Фото: Freepik

Медики назначили пострадавшему лекарства, чтобы снизить уровень кальция, а также разнообразили его рацион.

Все обнаруженные у него симптомы подчеркивают серьезные физиологические последствия чрезмерного потребления молока для организма. Врачи отмечают, что такие случаи случаются редко, но должны стать примером того, как не нужно работать, при этом повышать осведомленность об опасности несбалансированного питания.

Напомним, бывшая вегетарианка Изабелла Ма, которая начала есть мясо, похвасталась, что ее новая диета помогла сбросить почти 14 килограммов избыточного веса, а также избавиться от угрей, псориаза и экземы. Женщина утверждает, что теперь чувствует себя значительно лучше, у нее просветлело в голове и улучшилось настроение.

А вот блогер Джозеф Эверетт провел необычный эксперимент, во время которого съел 900 яиц за месяц. Результаты он подробно разобрал на своем YouTube-канале.

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