Чоловік пив 22 літри молока на день: провівши обстеження, лікар не повірив своїм очам

Згідно з таблицею харчування, створеною лікарями, це означало, що всього за два дні пацієнт спожив 1540 грамів білка, 1980 грамів цукру і 1496 грамів жиру.

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54-річний чоловік відчував невгамовну спрагу і вливав у себе цілими відрами молоко, щоб її втамувати. Незвичайний медичний випадок був задокументований лікарями в Роттердамі (Нідерланди). Детальніше про це описано в статті International Journal of Clinical Medicine.

Згідно з повідомленням, чоловік пив так багато молока, що у нього виникли серйозні ускладнення зі здоров'ям, зокрема, підвищився рівень кальцію в крові. Пацієнт також поскаржився на нудоту, блювоту, слабкість і сплутаність свідомості. Зрештою, з хворобою нирок та цукровим діабетом він опинився у реанімації.

Обстеження показало, що протягом останнього часу нідерландець випивав близько 22 літрів незбираного молока щодня, аби втамувати спрагу. Згідно з таблицею харчування, створеною лікарями, це означало, що всього за два дні він спожив 1540 грамів білка, 1980 грамів цукру і 1496 грамів жиру.

Чоловік пив так багато молока, що у нього виникли серйозні ускладнення зі здоров'ям Фото: Freepik

Медики призначили потерпілому ліки, щоб знизити рівень кальцію, а також урізноманітнили його раціон.

Усі виявлені у нього симптоми підкреслюють серйозні фізіологічні наслідки надмірного споживання молока для організму. Лікарі зазначають, що такі випадки трапляються рідко, але мають стати прикладом того, як не потрібно роботи, при цьому підвищувати обізнаність про небезпеку незбалансованого харчування.

Нагадаємо, колишня вегетаріанка Ізабелла Ма, яка почала їсти м'ясо, похизувалася, що її нова дієта допомогла скинути майже 14 кілограмів надлишкової ваги, а також позбутися вугрів, псоріазу та екземи. Жінка стверджує, що тепер почувається значно краще, у неї розвиднилось в голові та поліпшився настрій.

А от блогер Джозеф Еверетт провів незвичайний експеримент, під час якого з'їв 900 яєць за місяць. Результати він детально розібрав на своєму YouTube-каналі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.