Жінка почала їсти масло та м'ясо й худне на очах: як змінилось її тіло (фото)

Ізабелла готує запечені курячі крильця та бургери, виготовлені з яловичого фаршу, який на 80% складається з пісного м'яса і на 20% з жиру.

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Колишня вегетаріанка Ізабелла Ма, яка почала їсти м'ясо, похизувалася, що її нова дієта допомогла скинути майже 14 кілограмів надлишкової ваги, а також позбутися вугрів, псоріазу та екземи. Жінка стверджує, що тепер почувається значно краще, у неї розвиднилось в голові та поліпшився настрій. Про це пише видання New York Post.

Запікає курячі крильця

Ізабелла — піаністка, яка здобула освіту в Джуліарді, нещодавно розкрила свій секрет у TikTok. Вона готує запечені курячі крильця та бургери, виготовлені з яловичого фаршу, який на 80% складається з пісного м'яса і на 20% з жиру, заправляючи все це вершковим маслом.

Ізабелла показала результат трансформації Фото: Instagram Ізабелла показала результат трансформації Фото: Instagram

"Це найкраща їжа для омолодження шкіри, волосся і нігтів", — зазначила Ізабелла, здивувавши підписників своїм новим раціоном.

Ма дотримується такої дієти з 2019 року, і вона останнім часом набуває все більшої популярності. Інфлуенсери часто діляться своїми успіхами у соціальних мережах.

Лікарі насторожені

Разом з тим, ця мода викликала неоднозначну реакцію серед лікарів. За їхніми словами, червоне м'ясо, масло та сир містять багато насичених жирів, які можуть підвищувати рівень холестерину в крові, збільшуючи ризик серцевих захворювань та інсульту.

Зменшення споживання цукру і рафінованих вуглеводів загалом піде організму на користь. Однак фрукти та овочі, які в основі раціону вегетаріанців, є багатим джерелом клітковини та необхідних поживних речовин, які можуть допомогти знизити ризик хронічних захворювань, контролювати кров'яний тиск та знизити рівень холестерину.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.