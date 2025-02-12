Женщина начала есть масло и мясо и худеет на глазах: как изменилось ее тело (фото)

Изабелла готовит запеченные куриные крылышки и бургеры, изготовленные из говяжьего фарша, который на 80% состоит из постного мяса и на 20% из жира.

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Бывшая вегетарианка Изабелла Ма, которая начала есть мясо, похвасталась, что ее новая диета помогла сбросить почти 14 килограммов избыточного веса, а также избавиться от угрей, псориаза и экземы. Женщина утверждает, что теперь чувствует себя значительно лучше, у нее "просветлело в голове" и улучшилось настроение. Об этом пишет издание New York Post.

Запекает куриные крылышки

Изабелла — пианистка, получившая образование в Джулиарде, недавно раскрыла свой секрет в TikTok. Она готовит запеченные куриные крылышки и бургеры, изготовленные из говяжьего фарша, который на 80% состоит из постного мяса и на 20% из жира, заправляя все это сливочным маслом.

Изабелла показала результат трансформации Фото: Instagram Изабелла показала результат трансформации Фото: Instagram

"Это лучшая еда для омоложения кожи, волос и ногтей", — отметила Изабелла, удивив подписчиков своим новым рационом.

Ма придерживается такой диеты с 2019 года, и она в последнее время приобретает все большую популярность. Инфлуэнсеры часто делятся своими успехами в социальных сетях.

Врачи насторожены

Вместе с тем, эта мода вызвала неоднозначную реакцию среди врачей. По их словам, красное мясо, масло и сыр содержат много насыщенных жиров, которые могут повышать уровень холестерина в крови, увеличивая риск сердечных заболеваний и инсульта.

Уменьшение потребления сахара и рафинированных углеводов в целом пойдет организму на пользу. Однако фрукты и овощи, которые в основе рациона вегетарианцев, являются богатым источником клетчатки и необходимых питательных веществ, помогающих снизить риск хронических заболеваний, контролировать кровяное давление и снизить уровень холестерина.

Напомним, ранее Фокус писал о 41-летней Нине Манро из Австралии, которая начала выпивать по четыре литра воды в день. Женщине казалось, что это поможет быстрее встать на ноги, а вместо этого попала в больницу.

А вот 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

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