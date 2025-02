Мужчина записывал свое пение на видео, но в кадр влезло кое-что поинтереснее (видео)

Вместо того, чтобы сделать паузу, Итан Пью начал материться, но не нарушая при этом тональность композиции.

Related video

26-летний начинающий музыкант Итан Пью, который живет в Нью-Йорке (США), хотел спеть песню, чтобы потом опубликовать ее в интернете, но вдруг произошло непрогнозируемое, поэтому ему пришлось прервать запись. Этот короткий ролик собрал миллионы просмотров и почти 400 тысяч лайков в TikTok.

В кадре мужчина исполняет песню Стиви Вандера "Knocks Me Off My Feet". Едва допев первый куплет, он замечает, как из дыры в потолке выползает огромный жук и падает прямо на него. Вместо того, чтобы остановиться, исполнитель начинает материться, но не нарушая при этом тональность композиции.

Незваный гость

"Жук только что упал с потолка и оказался на моей кровати. Где он сейчас?" — спрашивает автор видео. Далее камера разворачивается, демонстрируя насекомое, которое спряталось в шортах. Пью замолкает на мгновение, а затем разочарованно добавляет: "О Боже! Вы издеваетесь надо мной?".

Мужчина показал жука, который спрятался в шортах Фото: TikTok

В интервью журналу Newsweek мужчина поделился своими ощущениями.

"Когда я переехал в эту квартиру, то заметил, что в комнате не было пожарной сигнализации — только дырка. Кто-то скажет, что это уже красный флажок, но я художник, который борется с трудностями, поэтому не обратил внимания на такую мелочь. К счастью, тараканов не было в моем доме, поэтому этот гость стал неожиданностью", — рассказывает Итан.

Реакция зрителей

Пользователи TikTok начали активно комментировать увиденное в кадре.

"Я плакал со слезами на глазах";

"Искренне поражен, что ты не запаниковал";

"Не оставляйте нас в подвешенном состоянии. Итан, вы убрали его или нет?!".

Автор ролика позже подтвердил, что "после длительной битвы" таки справился с незваным гостем.

Напомним, Руби Дафф из Лондона (Великобритания) случайно попала в кадр во время делового видеозвонка своего бойфренда, актера и музыканта Мелкера Нильссона. Молодой человек как раз проходил прослушивание в Zoom для рекламы шведских напитков.

А вот 35-летняя Синди Шу из Сан-Франциско (США) думала, что позирует для фото, когда ее лучшая подруга, с которой они дружат 30 лет, заявила о беременности. Это стало для женщины настоящим шоком, ведь свадьба пары отгремела всего три дня назад.