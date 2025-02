Чоловік записував свій спів на відео, але у кадр влізло дещо цікавіше (відео)

Замість того, щоб зробити паузу, Ітан П'ю почав матюкатися, але не порушуючи при цьому тональність композиції.

Related video

26-річний музикант-початківець Ітан П'ю, який живе в Нью-Йорку (США), хотів заспівати пісню, щоб потім опублікувати її в інтернеті, але раптом сталось непрогнозоване, тож йому довелось перервати запис. Цей короткий ролик зібрав мільйони переглядів та майже 400 тисяч вподобайок в TikTok.

У кадрі чоловік виконує пісню Стіві Вандера "Knocks Me Off My Feet". Ледве доспівавши перший куплет, він помічає, як з дірки у стелі виповзає величезний жук і падає прямо на нього. Замість того, щоб зупинитися, виконавець починає матюкатися, але не порушуючи при цьому тональність композиції.

Незваний гість

"Жук щойно впав зі стелі й опинився на моєму ліжку. Де він зараз?" — питає автор відео, далі камера розвертається, демонструючи комаху, яка сховалась у шортах. П'ю замовкає на мить, а потім розчаровано додає: "О Боже! Ви знущаєтеся з мене?".

Чоловік показав жука, який сховався у шортах Фото: TikTok

В інтерв'ю журналу Newsweek чоловік поділився своїми відчуттями.

"Коли я переїхав у цю квартиру, то помітив, що в кімнаті не було пожежної сигналізації — лише дірка. Хтось скаже, що це вже червоний прапорець, але я митець, який бореться з труднощами, тому не звернув уваги на таку дрібницю. На щастя, тарганів не було у моєму помешканні, тому цей гість став несподіванкою", — розповідає Ітан.

Реакція глядачів

Користувачі TikTok почали активно коментувати побачене у кадрі.

"Я плакав зі сльозами на очах";

"Щиро вражений, що ти не запанікував";

"Не залишайте нас у підвішеному стані. Ітан, ви прибрали його чи ні?!".

Автор ролика згодом підтвердив, що "після тривалої битви" таки впорався з незваним гостем.

Нагадаємо, Рубі Дафф з Лондона (Велика Британія) випадково потрапила у кадр під час ділового відеодзвінка свого бойфренда, актора та музиканта Мелкера Нільссона. Молодий чоловік саме проходив прослуховування в Zoom для реклами шведських напоїв.

А от 35-річна Сінді Шу із Сан-Франциско (США) думала, що позує для фото, коли її найкраща подруга, з якою вони товаришують 30 років, заявила про вагітність. Це стало для жінки справжнім шоком, адже весілля пари відгриміло всього три дні тому.