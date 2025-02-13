Мужчина купил дом и нашел внутри таинственную флешку с запиской: что там было (фото)

Пользователи Reddit объединились, чтобы разгадать тайну. Среди участников обсуждения был один человек, который утверждал, что знает правду.

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Мужчина после переезда в новый дом начал там ремонт. Однажды он наткнулся на потрепанный USB-накопитель и короткую записку от руки. Подробнее об этом случае автор написал на одном из тематических форумов на Reddit, опубликовав соответствующую фотографию.

"Моя девушка сегодня утром оставила записку, когда собиралась на работу. Никогда раньше не видел этой флешки", — говорится в посте, собравшем 39 тысяч лайков.

Мужчина нашел странный USB-накопитель Фото: Reddit

Позже автор поделился вторым изображением, на котором можно увидеть содержимое накопителя: набор нечитаемых файлов, строк кода и нераскрытой таблицы Excel.

После этого в комментариях понесся шквал предположений. Пользователи Reddit объединились, чтобы разгадать тайну. Среди участников обсуждения был один человек, который утверждал, что знает правду. "Я работаю у дистрибьютора Sharp. Это прошивки для многофункциональных принтеров", — пояснил он.

Несмотря на относительно прозаическую разгадку того, что было записано на флешке, эта история поразила читателей в интернете. Многие из них начали шутить и насмехаться.

"Вы не должны вмешиваться в личную жизнь вашего принтера";

"Это был большой секрет какого-то 15-летнего подростка";

"А я надеялся, что там код для получения 360 миллионов биткоинов".

Напомним, женщина, которую зовут Амелия, наткнулась на непостижимую находку под досками пола в своем 250-летнем доме. Она появилась в социальных сетях, чтобы похвастаться сокровищами, которые ей удалось там откопать.

А вот супруги Рут и Тод из Калифорнии (США) недавно приобрели старый дом 1860 года и не могли поверить своим глазам, когда впервые залезли на чердак.