Чоловік купив будинок й знайшов всередині таємничу флешку із запискою: що там було (фото)

Користувачі Reddit об'єдналися, щоб розгадати таємницю. Серед учасників обговорення був один чоловік, який стверджував, що знає правду.

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Чоловік після переїзду в новий будинок розпочав там ремонт. Одного разу він натрапив на пошарпаний USB-накопичувач і коротку записку від руки. Детальніше про цей випадок автор написав на одному з тематичних форумів на Reddit, опублікувавши відповідну фотографію.

"Моя дівчина сьогодні вранці залишила записку, коли збиралась на роботу. Ніколи раніше не бачив цієї флешки", — зазначено в дописі, що зібрав 39 тисяч вподобайок.

Чоловік знайшов дивний USB-накопичувач Фото: Reddit

Пізніше автор поділився другим зображенням, на якому можна побачити вміст накопичувача: набір нечитабельних файлів, рядків коду та нерозкритої таблиці Excel.

Після цього у коментарях понісся шквал припущень. Користувачі Reddit об'єдналися, щоб розгадати таємницю. Серед учасників обговорення був один чоловік, який стверджував, що знає правду. "Я працюю у дистриб'ютора Sharp. Це прошивки для багатофункціональних принтерів", — пояснив він.

Попри відносно прозаїчну розгадку того, що було записане на флешці, ця історія вразила читачів в інтернеті. Багато хто з них почав жартувати та насміхатися.

"Ви не повинні втручатися в особисте життя вашого принтера";

"Це був великий секрет якогось 15-річного підлітка";

"А я сподівався, що там код для отримання 360 мільйонів біткоїнів".

Нагадаємо, жінка, яку звуть Амелія, натрапила на незбагненну знахідку під дошками підлоги у своєму 250-річному будинку. Вона з’явилась у соціальних мережах, щоб похвалитися скарбами, які їй вдалось там відкопати.

А от подружжя Рут та Тод з Каліфорнії (США) нещодавно придбали старий будинок 1860 року й не могли повірити своїм очам, коли вперше залізли на горище.