Мужчина "оккупировал" дом, унаследованный от родителей: его брат требует справедливости

51-летний мужчина годами живет в родительском доме без арендной платы, несмотря на то, что получает неплохой доход. Родной брат называет его "большим избалованным ребенком".

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Двое братьев не могут поделить дом, который остался им в наследство от родителей. Один из них живет там годами, отказываясь платить родственнику его долю или хотя бы деньги за аренду. Другой, в свою очередь, не знает, как правильно поступить, и обратился за советом к пользователям Reddit.

"Я имею ипотеку и другие расходы. Предложил брату выкупить вторую половину дома, а тот устроил истерику и назвал меня эгоистом. Мол, не собирается отдавать деньги за то, что я получил бесплатно", — рассказывает автор поста.

Не платить за аренду

По словам мужчины, его 51-летний брат годами живет в родительском доме без арендной платы, несмотря на то, что получает неплохой доход. Он называет родственника "большим избалованным ребенком", подчеркивая, что тот жил с родителями большую часть своей жизни — за исключением 7 лет, когда был в браке. Все это время в плане финансов он полностью полагался на мать.

Братья не могут разделить наследство Фото: Pixels

Лицензированный брачный и семейный терапевт (LMFT) Эмили Целлер по просьбе Newsweek прокомментировала эту запутанную ситуацию.

"Справедливость и ответственность здесь имеют ключевое значение. Ваш брат годами жил в доме без арендной платы, не оплачивая счета и налоги на недвижимость. Теперь, когда это уже ваша общая собственность, будет справедливо, если он либо выкупит жилье, либо будет платить деньги. Глупо субсидировать его проживание, особенно когда у вас есть собственные финансовые обязательства", — отметила эксперт.

Принудительная продажа

Целлер порекомендовала автору истории рассмотреть вариант принудительной продажи своей доли.

"Если он отказывается выкупить часть дома, возможно, вам придется рассмотреть юридические инструменты, такие как принудительная продажа имущества, чтобы получить свою справедливую долю", — сказала она.

Пользователи сети в целом поддерживают эту позицию.

"Он тоже получил часть дома бесплатно. Если он не согласится на ваше предложение, то можно подселить к нему кого угодно", — прокомментировал один пользователь, собрав большое количество лайков.

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.