Чоловік "окупував" будинок, успадкований від батьків: його брат вимагає справедливості

51-річний чоловік роками живе в батьківській хаті без орендної плати, попри те, що отримує непоганий дохід. Рідний брат називає його "великою розбещеною дитиною".

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Двоє братів не можуть поділити будинок, який залишився їм у спадок від батьків. Один з них живе там роками, відмовляючись сплачувати родичу його частку або принаймні гроші за оренду. Інший, своєю чергою, не знає, як правильно вчинити, й звернувся за порадою до користувачів Reddit.

"Я маю іпотеку та інші витрати. Запропонував братові викупити другу половину будинку, а той влаштував істерику і назвав мене егоїстом. Мовляв, не збирається віддавати гроші за те, що я отримав безплатно", — розповідає автор допису.

Не платить за оренду

За словами чоловіка, його 51-річний брат роками живе в батьківській хаті без орендної плати, попри те, що отримує непоганий дохід. Він називає родича "великою розбещеною дитиною", підкреслюючи, що той жив з батьками більшу частину свого життя — за винятком 7 років, коли був у шлюбі. Увесь цей час у плані фінансів він повністю покладався на матір.

Брати не можуть розділити спадщину Фото: Pixels

Ліцензований шлюбний та сімейний терапевт (LMFT) Емілі Целлер на прохання Newsweek прокоментувала цю заплутану ситуацію.

"Справедливість і відповідальність тут мають ключове значення. Ваш брат роками жив у будинку без орендної плати, не оплачуючи рахунки та податки на нерухомість. Тепер, коли це вже ваша спільна власність, буде справедливо, якщо він або викупить житло, або сплачуватиме гроші. Нерозумно субсидіювати його проживання, особливо коли у вас є власні фінансові зобов'язання", — зазначила експертка.

Примусовий продаж

Целлер порекомендувала автору історії розглянути варіант примусового продажу своєї частки.

"Якщо він відмовляється викупити частину будинку, можливо, вам доведеться розглянути юридичні інструменти, такі як примусовий продаж майна, аби отримати свою справедливу частку", — сказала вона.

Користувачі мережі загалом підтримують цю позицію.

"Він теж отримав частку будинку безплатно. Якщо він не погодиться на вашу пропозицію, то можна підселити до нього кого завгодно", — прокоментував один користувач, зібравши велику кількість вподобайок.

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.